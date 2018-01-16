Тимощук: «„Зенит“ движется верным путём»

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук вспомнил о победе команды в Кубке и Суперкубке УЕФА. По мнению Тимощука, с тех пор «Зенит» движется в верном направлении.
«То, что я вижу сейчас, и то, что я видел будучи футболистом, сильно разнится. Клуб меняется. После тех побед он стал стремительно развиваться. Эти победы для нашего клуба были свидетельством того, что мы движемся верным путем. Этот путь был выбрал президентом и остальным руководством. Весь коллектив сработал очень качественно. Трансферы, организация рабочего процесса - все было на очень высоком уровне, хотя базы для этого у нас не было, не было и инфраструктуры. Для нас это не было проблемой.
А на каких полях мы тренировались - об этом можно фильмы ужасов снимать... Но наша целеустремленность была выше тех проблем, с которыми мы могли столкнуться. Мы шли выбранным путем, и этот путь не изменился и по сей день. У нашей команды уже есть определенная планка результатов. В матче за Суперкубок УЕФА мы играли с командой из Лиги чемпионов и были готовы к этому. Мы выходили на поле и понимали, что играем против победителя Лиги чемпионов. Мы выходили показать свой футбол, свою агрессию и все те качества, которые были нам присущи. Это и принесло результат. Поэтому я считаю, что все эти успехи можно повторить, располагая инфраструктурой и хорошими игроками. В это нужно верить, к этому нужно стремиться.
Без веры, без стремления, без самоотдачи, без борьбы, без самопожертвования ради команды высоких результатов не добиться. Нам предстоит еще много работать, чтобы добиться успехов не только на внутренней, но и на европейской арене».