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Тимощук: «„Зенит“ движется верным путём»

сегодня, 13:53

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук вспомнил о победе команды в Кубке и Суперкубке УЕФА. По мнению Тимощука, с тех пор «Зенит» движется в верном направлении.

«То, что я вижу сейчас, и то, что я видел будучи футболистом, сильно разнится. Клуб меняется. После тех побед он стал стремительно развиваться. Эти победы для нашего клуба были свидетельством того, что мы движемся верным путем. Этот путь был выбрал президентом и остальным руководством. Весь коллектив сработал очень качественно. Трансферы, организация рабочего процесса - все было на очень высоком уровне, хотя базы для этого у нас не было, не было и инфраструктуры. Для нас это не было проблемой.

А на каких полях мы тренировались - об этом можно фильмы ужасов снимать... Но наша целеустремленность была выше тех проблем, с которыми мы могли столкнуться. Мы шли выбранным путем, и этот путь не изменился и по сей день. У нашей команды уже есть определенная планка результатов. В матче за Суперкубок УЕФА мы играли с командой из Лиги чемпионов и были готовы к этому. Мы выходили на поле и понимали, что играем против победителя Лиги чемпионов. Мы выходили показать свой футбол, свою агрессию и все те качества, которые были нам присущи. Это и принесло результат. Поэтому я считаю, что все эти успехи можно повторить, располагая инфраструктурой и хорошими игроками. В это нужно верить, к этому нужно стремиться.

Без веры, без стремления, без самоотдачи, без борьбы, без самопожертвования ради команды высоких результатов не добиться. Нам предстоит еще много работать, чтобы добиться успехов не только на внутренней, но и на европейской арене».

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 17:44
дык я же давно говорю : очень верным путём движется!
только зимние каникулы помешали уверенно продвинуться на 6 место и оттуда задиристо посматривать в сторону Уфы!
OLESOCC
OLESOCC
сегодня в 17:35
... и Тимоху понесло!..
Супервайзер
Супервайзер
сегодня в 16:27
Другого пути в ФНЛ нет, Тимощук прав. Разве что со слонами начать в футбол играть. Тоже вариант.
nikolah
nikolah ответил korn3512
сегодня в 15:25
korn3512:
Пока никаких движений, стабильное третье место и лобызающий из года в год один и тот же бронзовый трофей , проффесиональный коллекционер титулов Дзюба..
пора сплавлять балласт...
nikolah
nikolah ответил Морозовский
сегодня в 15:24
Морозовский:
Чё этот хохол несёт? О каком самопожертвовании ради команды речь??? Всё сборище игроков рассматривают этот "проект" только, как возможность срубить бабло! Кто туда ехал приносить себя в жертву "зене"? Насмешил!
ну не все,кто-то действительно бьется и бился за стрелку,но насчет этого состава согласен,аргам плевать,физручини тоже,и многим другим...
nikolah
nikolah
сегодня в 15:22
в плане бизнеса действительно прибавили,но точно не по игре,по игре мы деградировали с 2012 года,как пришел Халк и Витсель,теперь все держится на инд мастерстве а не командной игре....
да и деньги как показали,вовсе не имеют значения,нужна точечность в трансферах...
Узб@гоеный
Узб@гоеный ответил starche
сегодня в 15:09
starche:
Глупость.
Я бы сказал тупость. Спартак на один шаг до ФНЛ, после шоколадных дел.
starche
starche ответил Мельгарехо
сегодня в 15:03
Мельгарехо:
путеводная звезда Зенита - ФНЛ
Глупость.
starche
starche
сегодня в 15:02
Что-то непохоже.
Казанский
Казанский ответил parallels
сегодня в 15:00
parallels:
о, вылез! а мы тебя искали) как планируешь косить от армии?))
Как универ закончу обязательно тебе отпишусь))
parallels
parallels ответил Казанский
сегодня в 14:59
Казанский:
Чую,что поклонник АТО в Донбассе хочет устроить Майдан в Удельном парке))
    Казанский
    Казанский ответил Литейный 4
    сегодня в 14:42
    Литейный 4:
    Не надо было школу прогуливать, так и в армию не забрали бы. Когда отвальную будем справлять?
    Здоровья тебе в Новом Году))
    Литейный 4
    Литейный 4 ответил Казанский
    сегодня в 14:40
    Казанский:
    Опять с бабульками семки возле подъезда лузгал?))
      Казанский
      Казанский ответил Литейный 4
      сегодня в 14:31
      Литейный 4:
      Колян, говорят тебя в армию забирают? Как быстро растут чужие дети! Ты у нас на глазах все детство на Соккере провел! :)))
      Опять с бабульками семки возле подъезда лузгал?))
      Литейный 4
      Литейный 4 ответил Казанский
      сегодня в 14:29
      Казанский:
      Чую,что поклонник АТО в Донбассе хочет устроить Майдан в Удельном парке))
      Колян, говорят тебя в армию забирают? Как быстро растут чужие дети!
      Ты у нас на глазах все детство на Соккере провел! :)))
      Казанский
      Казанский
      сегодня в 14:26
      Чую,что поклонник АТО в Донбассе хочет устроить Майдан в Удельном парке))
      Морозовский
      Морозовский
      сегодня в 14:24
      Чё этот хохол несёт? О каком самопожертвовании ради команды речь??? Всё сборище игроков рассматривают этот "проект" только, как возможность срубить бабло! Кто туда ехал приносить себя в жертву "зене"? Насмешил!
      korn3512
      korn3512 ответил Алсидес Гиджиев
      сегодня в 14:22
      Моллододыр покинул комнду, но свою волшебную постель для посвящения в зенитовцы оставил. Дело его живо!
      Василий 50
      Василий 50
      сегодня в 14:17
      Конечно, путь "Зенита" самый верный - тратить много денег и не попадать в ЛЧ.
      При этом считать себя самым сильным и популярным клубом Восточной Европы.
      Алсидес Гиджиев
      Алсидес Гиджиев
      сегодня в 14:15
      Единственный верный путь для них - к Мойдодыру
      Баглан Оразбайулы
      Баглан Оразбайулы
      сегодня в 14:12
      Тимощук возвращайся Кайрат
      Литейный 4
      Литейный 4
      сегодня в 14:11
      Верной дорогой идете товарищи!
      SHMEL
      SHMEL
      сегодня в 14:11
      Нет,ну а как должен говорить человек работающий в структуре клуба и получающий там нехилые бабосы?
      korn3512
      korn3512
      сегодня в 14:09
      Пока никаких движений, стабильное третье место и лобызающий из года в год один и тот же бронзовый трофей , проффесиональный коллекционер титулов Дзюба..
      denmig
      denmig
      сегодня в 14:06
      Конечно верным! - это как в старом советском анекдоте:
      Товарищи! США в своем направлении медленно , но верно катится в пропасть!
      А СССР , тем временем, быстро и уверенно обгоняет США!
      Так вот и зенит правильно, медленно и верно!!
      Мельгарехо
      Мельгарехо
      сегодня в 14:06
      путеводная звезда Зенита - ФНЛ
      kolpankolpan
      kolpankolpan
      сегодня в 14:05
      В общем Толя --Светлый путь, звезда сияет-- и президента в Президенты.
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