Тимощук: «„Зенит“ движется верным путём»

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук вспомнил о победе команды в Кубке и Суперкубке УЕФА. По мнению Тимощука, с тех пор «Зенит» движется в верном направлении.

«То, что я вижу сейчас, и то, что я видел будучи футболистом, сильно разнится. Клуб меняется. После тех побед он стал стремительно развиваться. Эти победы для нашего клуба были свидетельством того, что мы движемся верным путем. Этот путь был выбрал президентом и остальным руководством. Весь коллектив сработал очень качественно. Трансферы, организация рабочего процесса - все было на очень высоком уровне, хотя базы для этого у нас не было, не было и инфраструктуры. Для нас это не было проблемой.