Агент: «Анюкову надо дырочку сверлить в стенке и вешать бутсы»

Агент Владимир Абрамов считает, что защитнику «Зенита» Александру Анюкову, который был переведен во вторую команду, следует задуматься о завершении карьеры, если он не станет получать больше игровой практики:

«Да, Анюков опытный, он мог бы еще пригодиться команде. Однако, ему 35 лет. Если его и дальше держать на скамейке, то он может и закончить. Как говорится, надо дырочку сверлить в стенке и вешать бутсы. Приходить и сидеть на лавочке без бутс. Возраст – это такая штука. Если хочешь быть молодым, двигайся. Мало тренировок, очень важно еще чувствовать атмосферу стадиона, это очень важные моменты».

Изгои «Зенита». Куда податься