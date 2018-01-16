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Агент: «Анюкову надо дырочку сверлить в стенке и вешать бутсы»

сегодня, 17:10

Агент Владимир Абрамов считает, что защитнику «Зенита» Александру Анюкову, который был переведен во вторую команду, следует задуматься о завершении карьеры, если он не станет получать больше игровой практики:

«Да, Анюков опытный, он мог бы еще пригодиться команде. Однако, ему 35 лет. Если его и дальше держать на скамейке, то он может и закончить. Как говорится, надо дырочку сверлить в стенке и вешать бутсы. Приходить и сидеть на лавочке без бутс. Возраст – это такая штука. Если хочешь быть молодым, двигайся. Мало тренировок, очень важно еще чувствовать атмосферу стадиона, это очень важные моменты».

Изгои «Зенита». Куда податься

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Все комментарии
самуил кац 1
самуил кац 1 ответил lotsman
сегодня в 19:25
lotsman:
Обычно, чтобы повесить бутсы, в стену забивают гвоздь, а не дырочку сверлят.
Если сумеешь забить гвоздь в мою бетонную стену - тебе косарь баксов. Ну и наоборот, соответственно. Идет ?
самуил кац 1
самуил кац 1 ответил неброско
сегодня в 19:23
неброско:
если Зенит не попадёт в тройку то дырочку просверлят Манчини
РАСсверлят, позвольте уточнить !
lotsman
lotsman
сегодня в 18:32
Обычно, чтобы повесить бутсы, в стену забивают гвоздь, а не дырочку сверлят.
Saang
Saang ответил неброско
сегодня в 18:26
неброско:
если Зенит не попадёт в тройку то дырочку просверлят Манчини
Причем не в стене
неброско
неброско
сегодня в 17:49
если Зенит не попадёт в тройку то дырочку просверлят Манчини
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
сегодня в 17:40
Может ещё Тосно пригодится.
alexamit
alexamit
сегодня в 17:35
Пожалуй,агент прав.Всему своё время
OLESOCC
OLESOCC
сегодня в 17:29
Агент Абрам, как вы можете повесить "бутсы на дырочку"???
zenit advokaat
zenit advokaat
сегодня в 17:28
этому агенту абрамову нужно в голове дырку просверлить чтоб мозг проветрил. а то вообще плохо соображает
parallels
parallels
сегодня в 17:12
у нас он уже вряд ли сыграет. мог бы вернуться в крылья и там завершить.
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