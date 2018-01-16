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Дибала и Маркизио из-за травм пропустят 30-40 дней

вчера, 21:58

Туринский «Ювентус» сообщил, что игроки команды Пауло Дибала и Клаудио Маркизио из-за травм пропустят 30-40 дней. Напомним, что Дибала получил травму задней поверхности бедра в матче 20-го тура чемпионата Италии.

Что касается находящихся в лазарете голкипера Джанлуиджи Буффона и вингера Хуана Куадрадо, то они, предположительно, на этой неделе уже будут работать по индивидуальной программе.

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Все комментарии
ballak144
ballak144 ответил BagioR
сегодня в 07:19
BagioR:
))))) У Аллегри всегда есть решения и он не ноет как Конте. К тому же принц явно слабее основного состава из ща полученных травм а Дибала талант но не лидер. Ювентусу есть кем их заменить.
не думаю что слабее того же Хедиры, а то и посильнее
BagioR
BagioR ответил Kumertau
сегодня в 05:58
)))))
У Аллегри всегда есть решения и он не ноет как Конте. К тому же принц явно слабее основного состава из ща полученных травм а Дибала талант но не лидер. Ювентусу есть кем их заменить.
Владимipъ Григорянъ
Владимipъ Григорянъ
вчера в 22:23
Шанс для Наполи
Kumertau
Kumertau
вчера в 22:20
вот здесь и посмотрим, что представляет из себя Аллегри
drug01
drug01
вчера в 22:09
Для Ювентуса наступили трудные дни......
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