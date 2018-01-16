Дибала и Маркизио из-за травм пропустят 30-40 дней

Туринский «Ювентус» сообщил, что игроки команды Пауло Дибала и Клаудио Маркизио из-за травм пропустят 30-40 дней. Напомним, что Дибала получил травму задней поверхности бедра в матче 20-го тура чемпионата Италии.

Что касается находящихся в лазарете голкипера Джанлуиджи Буффона и вингера Хуана Куадрадо, то они, предположительно, на этой неделе уже будут работать по индивидуальной программе.