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На стадионе «Зенита» начали процесс замены газона

сегодня, 08:24
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик22.02.2018 в 21:00 Не начался

На стадионе на Крестовском острове начались работы по укладке нового газона.

Планируется, что сыграть на новом покрытии «сине-бело-голубые» смогут уже 22 февраля, когда состоится ответный матч 1/16 Лиги Европы против «Селтика». Новый газон представляет из себя рулоны из естественной травы с вшитыми искусственными волокнами.

Параллельно завершаются работы по демонтажу медиагородка. Напомним, что делается это с целью обеспечить выкат поля за пределы чаши стадиона.

По информации источника, все работы финансируются ФК «Зенит». 

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Все комментарии
Полевой Командир
Полевой Командир ответил parallels
сегодня в 09:22
parallels:
чего опять? не ори. плановая замена газона. арсенал(лондон) вообще по 7 в год делает.
....вот именно... Лондонский Арсенал ЗАРАБАТЫВАЕТ себе на замену газона, а Зенит ПОЛУЧАЕТ..... Разницу Усёк?
Foxes
Foxes ответил parallels
сегодня в 09:19
parallels:
чего опять? не ори. плановая замена газона. арсенал(лондон) вообще по 7 в год делает.
Так то Арсенал.
parallels
parallels ответил Полевой Командир
сегодня в 09:13
Полевой Командир:
КАК??? ОПЯТЬ???
чего опять? не ори. плановая замена газона. арсенал(лондон) вообще по 7 в год делает.
Полевой Командир
Полевой Командир
сегодня в 09:10
КАК??? ОПЯТЬ???
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