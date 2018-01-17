На стадионе «Зенита» начали процесс замены газона

На стадионе на Крестовском острове начались работы по укладке нового газона.

Планируется, что сыграть на новом покрытии «сине-бело-голубые» смогут уже 22 февраля, когда состоится ответный матч 1/16 Лиги Европы против «Селтика». Новый газон представляет из себя рулоны из естественной травы с вшитыми искусственными волокнами.

Параллельно завершаются работы по демонтажу медиагородка. Напомним, что делается это с целью обеспечить выкат поля за пределы чаши стадиона.

По информации источника, все работы финансируются ФК «Зенит».