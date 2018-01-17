«Реал» - лучший клуб 2017 года по версии IFFHS

Мадридский «Реал» признан лучшим клубом мира в 2017 году по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). В прошлом году «сливочные» выиграли Лигу чемпионов, чемпионат Испании, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, что позволило им оказаться на вершине рейтинга.

Отметим, что при составлении рейтинга учитываются результаты континентальных и межконтинентальных соревнований, матчи национальных чемпионатов и национальных кубков, начиная с 1/16 финала.

Первая десятка клубов мира выглядит так:

Место Клуб Страна Баллы 01. «Реал» Испания 328 02. «Гремио» Бразилия 286 03. «Манчестер Юнайтед» Англия 284 04. «Барселона» Испания 269 05. ПСЖ Франция 266 06. «Фламенго» Бразилия 256 07. «Ювентус» Италия 254 08. «Бавария» Германия 250 09. «Манчестер Сити» Англия 244 10. «Зальцбург» Австрия 240.5

Российские клубы: