«Реал» - лучший клуб 2017 года по версии IFFHS

Мадридский «Реал» признан лучшим клубом мира в 2017 году по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). В прошлом году «сливочные» выиграли Лигу чемпионов, чемпионат Испании, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, что позволило им оказаться на вершине рейтинга.
Отметим, что при составлении рейтинга учитываются результаты континентальных и межконтинентальных соревнований, матчи национальных чемпионатов и национальных кубков, начиная с 1/16 финала.
Первая десятка клубов мира выглядит так:
|Место
|Клуб
|Страна
|Баллы
|01.
|«Реал»
|Испания
|328
|02.
|«Гремио»
|Бразилия
|286
|03.
|«Манчестер Юнайтед»
|Англия
|284
|04.
|«Барселона»
|Испания
|269
|05.
|ПСЖ
|Франция
|266
|06.
|«Фламенго»
|Бразилия
|256
|07.
|«Ювентус»
|Италия
|254
|08.
|«Бавария»
|Германия
|250
|09.
|«Манчестер Сити»
|Англия
|244
|10.
|«Зальцбург»
|Австрия
|
240.5
Российские клубы:
|Место
|Клуб
|Баллы
|43.
|«Зенит»
|172.5
|51.
|ЦСКА
|164
|88.
|«Локомотив»
|139.5
|133.
|«Спартак»
|113.5
|168.
|«Краснодар»
|100
|243.
|«Ростов»
|82