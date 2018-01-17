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«Реал» - лучший клуб 2017 года по версии IFFHS

сегодня, 15:38

Мадридский «Реал» признан лучшим клубом мира в 2017 году по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). В прошлом году «сливочные» выиграли Лигу чемпионов, чемпионат Испании, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, что позволило им оказаться на вершине рейтинга.

Отметим, что при составлении рейтинга учитываются результаты континентальных и межконтинентальных соревнований, матчи национальных чемпионатов и национальных кубков, начиная с 1/16 финала.

Первая десятка клубов мира выглядит так:

Место Клуб Страна Баллы
01. «Реал» Испания 328
02. «Гремио» Бразилия 286
03. «Манчестер  Юнайтед» Англия 284
04. «Барселона» Испания 269
05. ПСЖ Франция 266
06. «Фламенго» Бразилия 256
07. «Ювентус» Италия 254
08. «Бавария» Германия 250
09. «Манчестер Сити» Англия 244
10. «Зальцбург» Австрия

240.5

Российские клубы:

Место Клуб Баллы
43. «Зенит» 172.5
51. ЦСКА 164
88. «Локомотив» 139.5
133. «Спартак» 113.5
168. «Краснодар» 100
243. «Ростов» 82
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Все комментарии
FERIS
FERIS
сегодня в 20:53
Барсуки в ...опе)))
barca200885
barca200885
сегодня в 20:22
именно, что “по версии”
Roman73
Roman73
сегодня в 20:05
ЁБтвою Зальцбург, десятый клуб мира !
iglxxx
iglxxx
сегодня в 20:02
ВСЕ КАК ПОЛОЖЕНО,РЕАЛ НА 1 МЕСТЕ,НЕ ПОНИМАЮ ВОЗМУЩЕНИЯ СЕКТАНТОВ?разве ставят на 1 место за слив в ЛЧ,СКИ,ЧИ.
Рахман Пулатов
Рахман Пулатов ответил Borusik1975
сегодня в 19:49
Borusik1975:
Ржунимагу ...В Лидерах Риалл и Манчестер юнайтед:)))))))) Кто рейтинг составлял , Мароканские туристы или пользователи шампуня?
И какой же клуб должен быть на 1 месте как никак Реал? Барса? За какие трофеи?
Forever Atletico de Madrid
Forever Atletico de Madrid
сегодня в 19:42
Чушь собачья!
Zidane.5
Zidane.5
сегодня в 19:30
Реал лучший, впрочем как и всегда. Сепаратисты горят.))))
BARCDJIN
BARCDJIN
сегодня в 19:29
Недаром здесь Спартак их это тоже рассердило..))
denmig
denmig ответил spartach n1
сегодня в 19:24
spartach n1:
А за что батюшке Грозовскому 14 лет дали не расскажешь ?
Он - всё! Никому ничего уже не расскажет сегодня!)
kust07
kust07 ответил spartach n1
сегодня в 19:17
spartach n1:
А за что батюшке Грозовскому 14 лет дали не расскажешь ?
тьфу гомосеки!
NOVA
NOVA
сегодня в 19:07
Реал Лучший из лучших!!!
spartach n1
spartach n1 ответил Josep Guardiola98
сегодня в 19:00
Josep Guardiola98:
про де зуева не забывай главное и про то как джикия своих шоколадок целует
А за что батюшке Грозовскому 14 лет дали не расскажешь ?

denmig
denmig ответил Josep Guardiola98
сегодня в 19:00
Josep Guardiola98:
Если не чего ответить лучше молчи умнее казаться будешь!
Ты по ходу точно перед зеркалом сейчас! - исчерпывающе так про себя! Самокритика - это отлично! Ты молодец!
denmig
denmig ответил Borusik1975
сегодня в 18:57
Borusik1975:
Ржунимагу ...В Лидерах Риалл и Манчестер юнайтед:)))))))) Кто рейтинг составлял , Мароканские туристы или пользователи шампуня?
Фанаты зенита!
Josep Guardiola98
Josep Guardiola98 ответил denmig
сегодня в 18:57
denmig:
Это ты такую свою фразу перед зеркалом и произносишь каждый день!
    denmig
    denmig ответил Josep Guardiola98
    сегодня в 18:56
      Josep Guardiola98
      Josep Guardiola98 ответил spartach n1
      сегодня в 18:55
      spartach n1:
      Вот изворачиваешься,совсем уже заврался )) Про Моло все ещё помнят !
      про де зуева не забывай главное и про то как джикия своих шоколадок целует
      Borusik1975
      Borusik1975
      сегодня в 18:48
      Зальсбург без сомнений в 10 топ ;)))))))
      Borusik1975
      Borusik1975
      сегодня в 18:48
      Ржунимагу ...В Лидерах Риалл и Манчестер юнайтед:))))))))
      Кто рейтинг составлял , Мароканские туристы или пользователи шампуня?
      denmig
      denmig ответил Josep Guardiola98
      сегодня в 18:45
      Josep Guardiola98:
      ну ваше сообщество веть их проводит у себя на матчах))да вы и на выезд в лондон гоняли со своими корешами из торпедо в поддержу лгбт ахах))) а в питере их быстро разгоняют это вам не у вас
      Мы гоняли на ЧЕ английских типа хулиганов гонять! - А вот ты хихикаешь как баба - ах-ах!!!
      spartach n1
      spartach n1 ответил Josep Guardiola98
      сегодня в 18:45
      Josep Guardiola98:
      ну ваше сообщество веть их проводит у себя на матчах))да вы и на выезд в лондон гоняли со своими корешами из торпедо в поддержу лгбт ахах))) а в питере их быстро разгоняют это вам не у вас
      Вот изворачиваешься,совсем уже заврался ))
      Про Моло все ещё помнят !
      Josep Guardiola98
      Josep Guardiola98 ответил denmig
      сегодня в 18:40
      denmig:
      А чего гей парады тогда в питере проходят!? - у Нас их Собянка запрещает частенько!
      ну ваше сообщество веть их проводит у себя на матчах))да вы и на выезд в лондон гоняли со своими корешами из торпедо в поддержу лгбт ахах))) а в питере их быстро разгоняют это вам не у вас
      denmig
      denmig ответил Josep Guardiola98
      сегодня в 18:35
      Josep Guardiola98:
      ты нас к своим не приписывай)) под вашими знаменами ходят ребята с задним приводом
      А чего гей парады тогда в питере проходят!? - у Нас их Собянка запрещает частенько!
      denmig
      denmig
      сегодня в 18:33
      Что за игрушечная ассоциация такая смешная!?? - а Барселона - по версии SFSCII лучшая!
      Верг
      Верг
      сегодня в 18:32
      че в этом рейтинге муму делают на 3 месте с шестым местом в апл
      Josep Guardiola98
      Josep Guardiola98 ответил spartach n1
      сегодня в 18:29
      spartach n1:
      Вас же поддерживают,радовался бы !)
      ты нас к своим не приписывай)) под вашими знаменами ходят ребята с задним приводом
      spartach n1
      spartach n1 ответил Josep Guardiola98
      сегодня в 18:26
      Josep Guardiola98:
      ФК «Спартак» приглашает на летний гей-парад в Москве Как стало известно horoh.ru, 30 июля в БСА «Лужники» перед началом домашнего поединка столичного клуба с ФК «Кубань» пройдет масштабное публичное выступление в поддержку толерантного отношения к геям, лесбиянкам, бисексуалам и трансгендерам. Проведение акции под лозунгом «Будь в нашей форме! На наших знаменах!»
      Вас же поддерживают,радовался бы !)
      Josep Guardiola98
      Josep Guardiola98 ответил spartach n1
      сегодня в 18:25
      spartach n1:
      ФК «Спартак» приглашает на летний гей-парад в Москве
      Как стало известно horoh.ru, 30 июля в БСА «Лужники» перед началом домашнего поединка столичного клуба с ФК «Кубань» пройдет масштабное публичное выступление в поддержку толерантного отношения к геям, лесбиянкам, бисексуалам и трансгендерам. Проведение акции под лозунгом «Будь в нашей форме! На наших знаменах!»
      Тага Дага
      Тага Дага ответил FERIS
      сегодня в 18:21
      Ещё раз смотри
      Морозовский
      Морозовский
      сегодня в 18:18
      Ну, нееее! Так Лигу Чемпионов не выигрывают.
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