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    Где продолжит карьеру нападающий «Зенита» Артем Дзюба?
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Гендиректор «Балтики»: «Идея провести матч с „Шальке“ пришла давно»

сегодня, 17:42

Как стало известно сегодня, «Балтика» 22 марта откроет стадион «Калининград» товарищеским матчем с «Шальке». Генеральный директор российского коллектива Теймураз Лепсая рассказал об организации поединка:

«Идея пришла давно, переговоры велись, согласовывали детали. При помощи „Газпрома“, который содействовал проведению игры, обо всём договорились. 22 марта состоится данный матч „Балтика“ — „Шальке“. Рассматривались ли ещё другие команды? Мы понимали изначально, что, скорее всего, договоримся, поэтому другие варианты не рассматривались. Подчеркну, что „Газпром“ очень сильно помог. Потому что наш клуб оплачивает только проживание немецкой команды. А за остальные команды пришлось бы ещё платить, а денег у нас для приглашения команд такого уровня нет. Мы благодарны руководству Калининградской области, руководству „Газпрома“, потому что это действительно будет праздник для всех болельщиков и всего калининградского футбола.

Нам самим очень интересно сыграть в матче против команды такого уровня. Что касается приезда немецкой команды основным составом, то матч выпадает на даты товарищеских матчей. Поэтому к нам приедут все те, кто не поедет в свои национальные сборные. Помимо матча с „Шальке“ на этом стадионе у нас будет ещё две игры в рамках ФНЛ против „Химок“ и „Крыльев Советов“».

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Все комментарии
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 17:48
Я думаю, что других вариантов и не было.
За них нужно было бы платить немалые деньги.
Вот тут Газпром реально помог провести мероприятие, которое запомнится.
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