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    Где продолжит карьеру нападающий «Зенита» Артем Дзюба?
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Боярский: «На месте „Зенита“ я оставил бы Дзюбу. Это козырь»

сегодня, 18:40

Знаменитый актер, певец и болельщик «Зенита» Михаил Боярский считает, что «сине-бело-голубым» следует сохранить в составе нападающего Артема Дзюбу:

«Конечно, я в курсе того, что Дзюбу не взяли на сборы. На самом деле слышал, что Артем все-таки перейдет в „Локомотив“.

Думаю, он не пришелся ко двору лишь из-за того, что не смог найти общий язык с главным тренером. В такой ситуации надо уходить. Думать о своем будущем, о благополучии семьи. Это как в театре: если режиссер не видит для тебя роли в спектакле, то пошел бы куда подальше такой режиссер! Надо менять театр!

Хотя я на месте „Зенита“ оставил бы Дзюбу. Это козырь. Рост и габариты позволяют ему играть на втором этаже. Он молодой талантливый футболист, такими вообще-то не разбрасываются!

Что касается перспектив Дзюбы в сборной, то этот вопрос он должен сам решить со Станиславом Черчесовым. На его месте я бы позвонил тренеру и прямо спросил: „Какие у вас планы на меня?“

Впрочем, на мой взгляд, от того, сыграет Дзюба на чемпионате мира или нет, ничего не зависит. Наши все равно проиграют».

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Все комментарии
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
сегодня в 21:17
Отдайте в аренду в Тосно!
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 21:15
Козырей у Дзюбы не оказалось
AmIIIeR89
AmIIIeR89
сегодня в 21:00
Если Дзюба козырь, то все остальные футболисты РФПЛ - джокеры
112910415
112910415
сегодня в 20:37
ну, закатилась ведь звезда
Евгений Перфильев
Евгений Перфильев
сегодня в 20:18
РАНЬШЕ ДАЖЕ КАПИТАНОМ БЫЛ, А ТЕПЕРЬ ПРОСТО КОЗЫРЬ.
КОЗЫРЯМИ НЕ РАЗБРАСЫВАЮТСЯ. ОСТАВЬТЕ БОЛОТНЫЕ СЕБЕ ЭТОТ КОЗЫРНЫЙ ТАЛИСМАН ОН ЕЩЕ МОЛОДОЙ.
starche
starche
сегодня в 20:09
"Битый козырь."..........
MIKITA463295
MIKITA463295
сегодня в 19:58
В чем его козырь я так и непонял...
ermak6448
ermak6448
сегодня в 19:56
Уважаемый мною Михаил говорит по Делу
agidel2012
agidel2012
сегодня в 19:43
У Дзюбы свое понимание о порядочности, за это его не уважают многие, в том числе и я. Но футболист (для РФ) он высокого уровня и пригодился бы многим клубам. Ну а в сборную он может попасть, если проявит себя перед ЧМ, но для этого нужно играть, а не сидеть на лавке запасных. По полезности в команде он не хуже Кокорина.
time out
time out
сегодня в 19:22
Трудно найти общий язык, если на нем вертится только одно слово: "тренеришка".
Морозовский
Морозовский ответил drug01
сегодня в 19:17
drug01:
Дзюба сам попал в это положение с своим языком
В "Зенит" сами не попадают! Кого выбрать в жертву выбирает "Зенит"!
blitz
blitz
сегодня в 19:17
Дзюба это козырь, только Манчини об этом не знает.
spartach n1
spartach n1
сегодня в 19:13
Тысяча чертей,оставьте эту каналью !
time out
time out
сегодня в 19:12
Ха-ха! Молодой талантливый футболист... Еще раз: ха-ха-ха!!! Везет же бомжам на таланты, да еще и молодые!
Морозовский
Морозовский
сегодня в 19:12
Михаил, дело говорит, Боярский! Физрук скоро сбежит под покровом ночи.
drug01
drug01
сегодня в 19:10
Дзюба сам попал в это положение с своим языком
ziborock
ziborock
сегодня в 19:06
НА ЛАВКЕ...

Звенит в ушах еще сирена на Крестовском,
А он уже глядит с тоской на календарь...
С колодой карт внезапно ринулась в атаку
Великолепная десятка и вратарь

Суровый бой ведет бедовая дружина,
Банкует быстро Дзюба, хоть и новичок
В очко играют настоящие мужчины!
Трус не играет в очко! Трус не играет в очко!

Ему к десятке туз, чем всем, приходит чаще,
В его карман плывёт за косарём косарь...
И удивленно на него глаза таращат
Великолепная десятка и вратарь
Казанский
Казанский
сегодня в 19:06
Здесь даже Степан-пианист со своими 15-ью друзьями затеряется и поэтому Кочан здесь и не появится)))!
d_fincher
d_fincher
сегодня в 18:57
Хм... не согласен. Зенит - это команда, призванная убивать футбольные таланты. Немало футболистов перестали играть на своем уровне после Зенита. Тут вам и Бухаров, и Новосельцев скоро отправится в далекое турне, нельзя останавливать конвейер по убийству российского футбола. Ведь Дзюба далеко не первый и не последний, но Артем занимает место Смолова, которого Зенит тоже должен развратить деньгами и атмосфэрой в коллективе, убив в нем талант. Зениту надо успеть до ЧМ2018 уничтожить Смолова, иначе слава могильника для футболистов из России может поблекнуть.
spartach n1
spartach n1
сегодня в 18:56
Лучше бы Молло оставили,тот ещё козырней !
denmig
denmig
сегодня в 18:54
Мишка боярышский - на позитиве! Мы проиграем - дзюпо козырь просто 6 пик! Рожден за водкой мишке бегать!
Kerri
Kerri
сегодня в 18:53
Только ради последней фразы читать и стоило!
Faustello
Faustello
сегодня в 18:50
Будет для дяди Миши в ларёк за бухлецом гонять )))
- Тысяча чертей! Артёмка! ну ка метнись за мёдом для мушкетёра!
Адвокат 76
Адвокат 76
сегодня в 18:48
Правильно, пускай в Зените остаётся, нечего другие клубы засорять.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
сегодня в 18:43
Аргументы у питерских закончились и в ход пошли козыри...
Russian_spb
Russian_spb
сегодня в 18:43
тройка, семерка, Дзюба
AntiherQ1488
AntiherQ1488
сегодня в 18:41
Пускай выкупит зюбу, за пивом бегать, бакланов с крыши гонять, да мало ли)
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