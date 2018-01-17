Боярский: «На месте „Зенита“ я оставил бы Дзюбу. Это козырь»

Знаменитый актер, певец и болельщик «Зенита» Михаил Боярский считает, что «сине-бело-голубым» следует сохранить в составе нападающего Артема Дзюбу:

«Конечно, я в курсе того, что Дзюбу не взяли на сборы. На самом деле слышал, что Артем все-таки перейдет в „Локомотив“.

Думаю, он не пришелся ко двору лишь из-за того, что не смог найти общий язык с главным тренером. В такой ситуации надо уходить. Думать о своем будущем, о благополучии семьи. Это как в театре: если режиссер не видит для тебя роли в спектакле, то пошел бы куда подальше такой режиссер! Надо менять театр!

Хотя я на месте „Зенита“ оставил бы Дзюбу. Это козырь. Рост и габариты позволяют ему играть на втором этаже. Он молодой талантливый футболист, такими вообще-то не разбрасываются!

Что касается перспектив Дзюбы в сборной, то этот вопрос он должен сам решить со Станиславом Черчесовым. На его месте я бы позвонил тренеру и прямо спросил: „Какие у вас планы на меня?“

Впрочем, на мой взгляд, от того, сыграет Дзюба на чемпионате мира или нет, ничего не зависит. Наши все равно проиграют».