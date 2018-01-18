Геркус: «„Спартак“ не мог сделать предложение Антону Миранчуку, даже если бы хотел»

Ходили слухи, что «Спартак» обратился к «Локомотиву», желая приобрести полузащитника Антона Миранчука. Президент «железнодорожников» Илья Геркус опроверг эту информацию и поделился мнением об успехах команды:

«„Спартак“ не мог сделать предложение Антону Миранчуку, даже если бы хотел, потому что необходимо было обратиться к нам. К нам „Спартак“ не обращался, значит, к Антону тоже. Так что это дезинформация, которую запускают с определенными целями.

Антон и Алексей Миранчуки сейчас очень хорошо сыграли, мы очень рады за них. Но мы видим, что им еще много нужно сделать, чтобы раскрыть свой огромный потенциал. Они могут вырасти в очень больших футболистов, главное - продолжать работать.

Большое счастье иметь такую команду - сбалансированную, сплоченную, единый механизм. Ребята сами прекрасно чувствуют, что команда - это больше, чем целое, а это встречается не каждый день и не у всех. Футболистам, наверное, самим не очень понятно, как работает механизм, но они его чувствуют, и сейчас не стоит кого-то оттуда вынимать или засовывать. Или делать это надо очень деликатно, чтобы ту мощь, игру и стремление не поломать.

Сейчас это машина по перемалыванию тяжелых игр в результат. Ребята додавливают соперника своей страстью - каждый за каждого, один за другого, то, как мы забиваем голы, это результат коллективного творчества. Мы будем максимально оберегать механизм от любых внешних, в том числе информационных, потрясений. Паровоз, который идет к цели, разбирать на ходу никто не будет».

Геркус также рассказал об интересе «Локомотива» к нападающему «Рубина» Рифату Жемалетдинову.