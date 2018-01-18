«Манчестер Сити» близок к приобретению 17-летнего футболиста ПСЖ

Согласно информации из источника, «Манчестер Сити» нацелился на приобретение молодого полузащитника ПСЖ Клаудио Гомеса.



Сообщается, что английский клуб всерьез намеревается оформить трансфер 17-летнего талантливого игрока. Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола уже контактировал с хавбеком и убедил его перейти в свою команду. Однако парижане собираются удержать Клаудио в клубе, руководство предлагает ему место в основном составе в следующем сезоне.



Ранее ходили слухи, что полузащитник ПСЖ Хавьер Пасторе близок к переезду в Италию.