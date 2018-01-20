Халк: «Буду стараться, чтобы получить шанс вернуться в сборную и сыграть на ЧМ в России»

Экс-нападающий «Зенита» Халк, ныне выступающий в чемпионате Китая, надеется попасть в заявку сборной Бразилии на ЧМ-2018:

«В Китае у меня всё хорошо. „Шанхай СИПГ“ – большой клуб. Тут всё здорово. Клуб быстро развивается, как и город, который он представляет. Я быстро адаптировался и чувствую себя отлично. Буду стараться и упорно работать в клубе, чтобы получить ещё один шанс и вернуться в сборную Бразилии, которая летом выступит на ЧМ-2018».

В сезоне-2017 31-летний бразилец забил 17 мячей и отдал 12 голевых передач в 27 матчах китайской Суперлиги.

Халк также признался, что продолжает следить за выступлениями «зенита» и пожелал петербургскому клубу стать чемпионами России в этом сезоне.