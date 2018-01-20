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    Где продолжит карьеру нападающий «Зенита» Артем Дзюба?
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Халк: «Буду стараться, чтобы получить шанс вернуться в сборную и сыграть на ЧМ в России»

сегодня, 08:01

Экс-нападающий «Зенита» Халк, ныне выступающий в чемпионате Китая, надеется попасть в заявку сборной Бразилии на ЧМ-2018:

«В Китае у меня всё хорошо. „Шанхай СИПГ“ – большой клуб. Тут всё здорово. Клуб быстро развивается, как и город, который он представляет. Я быстро адаптировался и чувствую себя отлично. Буду стараться и упорно работать в клубе, чтобы получить ещё один шанс и вернуться в сборную Бразилии, которая летом выступит на ЧМ-2018».

В сезоне-2017 31-летний бразилец забил 17 мячей и отдал 12 голевых передач в 27 матчах китайской Суперлиги.

Халк также признался, что продолжает следить за выступлениями «зенита» и пожелал петербургскому клубу стать чемпионами России в этом сезоне.

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Все комментарии
борька
борька
сегодня в 09:25
Жде а России!
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 09:18
Хотелось бы увидеть его еще раз в сборной
Klasse
Klasse
сегодня в 09:14
пхехехехе)) хочет в сборную, а сам в 51е играл))) после такого не отмываются))
SHMEL
SHMEL
сегодня в 08:58
Да кому ты нужен...
FILL3286
FILL3286
сегодня в 08:51
Разве что мячики подавать с водичкой и бутсы неймару чистить)))
cska plus
cska plus
сегодня в 08:27
Для этого надо было хрюшкам штук пять отгрузить.
FILL3286
FILL3286
сегодня в 08:19
    Василий 50
    Василий 50
    сегодня в 08:18
    С таким пузом не возьмут.
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