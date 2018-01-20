Рулевой «Барселоны» Эрнесто Вальверде рассказал о целях команды во второй части сезона:
«Ла Лига — приоритетный турнир для нас, хотя это не значит, что нам не нужен Кубок.
Мы хотим победить в каждом соревновании, но именно Ла Лига является индикатором того, насколько ты был хорош в течение целого года.
Успех в той же Лиге чемпионов может зависеть от каких-нибудь хорошо проведенных пяти минут».
Также Вальверде рассказал, что каталонский клуб собирается отпустить полузащитника Рафинью.
Атлетико и Валенсия не смогут ничего, а Реал вообще захромал в этом сезоне! Даже если начнут норм играть со следующей игры, все равно уже не успеют догнать!
А вот в Кубке и ЛЧ, там по другому может всё пойти! Они и должны быть приоритетом!
Атлетико и Валенсия не смогут ничего, а Реал вообще захромал в этом сезоне! Даже если начнут норм играть со следующей игры, все равно уже не успеют догнать!
А вот в Кубке и ЛЧ, там по другому может всё пойти! Они и должны быть приоритетом!
Барса не фаворит ЛЧ и уж с такой игрой ))
Барса не фаворит ЛЧ и уж с такой игрой ))