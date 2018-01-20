Рулевой «Барселоны» Эрнесто Вальверде рассказал о целях команды во второй части сезона:

«Ла Лига — приоритетный турнир для нас, хотя это не значит, что нам не нужен Кубок.

Мы хотим победить в каждом соревновании, но именно Ла Лига является индикатором того, насколько ты был хорош в течение целого года.

Успех в той же Лиге чемпионов может зависеть от каких-нибудь хорошо проведенных пяти минут».

Также Вальверде рассказал, что каталонский клуб собирается отпустить полузащитника Рафинью.