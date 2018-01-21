Рауш перешел в «Динамо»

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    Будет ли большой проблемой для сборной России серьезная травма защитника Георгия Джикии?
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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 24 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон 1:1 Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм Фонбет 5 4 1.65
Германия. Бундеслига 2017/2018, 19 тур 1 X 2
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария 4:2 Логотип футбольный клуб Вердер (Бремен)Вердер Фонбет 1.13 8.5 18
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 1:1 Логотип футбольный клуб Ганновер-96Ганновер-96 Фонбет 1.55 4.15 5.85
Испания. Примера 2017/2018, 20 тур 1 X 2
18:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал 7:1 Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво Фонбет 1.09 10.5 20
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис -:- Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона - - -
Италия. Серия А 2017/2018, 21 тур 1 X 2
14:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта 0:1 Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи Фонбет 3.75 3.4 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио 5:1 Логотип футбольный клуб Кьево (Верона)Кьево Фонбет 1.25 5.8 11
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КальяриКальяри 1:2 Логотип футбольный клуб МиланМилан Фонбет 3.9 3.5 1.92
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома Фонбет 2.4 3.33 2.9
Голландия. Эредивизие 2017/2018, 19 тур 1 X 2
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)Аякс 2:0 Логотип футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам)Фейеноорд Фонбет 1.65 4 4.5
Товарищеские матчи. Клубы 2018 1 X 2
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА 0:0 Логотип футбольный клуб Волеренга (Осло)Волеренга - - -
Франция. Лига 1 2017/2018, 22 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МонакоМонако 3:1 Логотип футбольный клуб МетцМетц Фонбет 1.3 5.5 9
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛионЛион -:- Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ Фонбет 5.7 4.5 1.5
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Рауш перешел в «Динамо»

сегодня, 16:24

Пресс-служба «Динамо» сообщает, что сегодня защитник «Кельна» Константин Рауш присоединился к московскому клубу, как это и предполагалось ранее

Ориентировочная сумма трансфера составила 1.5 млн евро. Константин дебютировал в составе сборной России в октябре 2017-го года, на счету новичка «Динамо» к настоящему моменту 4 матча за национальную команду.

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Все комментарии
Bekelman55
Bekelman55 ответил RussianHorse
сегодня в 19:59
RussianHorse:
У вас уже был один приличный русский из чемпионата Германии - Ваня Саенко. Вы человеку карьеру славную угробили, успокойтесь.
А Фатхи как же? Парень входил в состав сборной германии. Перешел в Спартак - пропал (((
Bekelman55
Bekelman55 ответил dudka 98
сегодня в 19:58
dudka 98:
угробил карьеру...
Эй. трепун! Ты так и не ответил, кто в Динамо карьеру угробил. Сам не знаешь? пустословием заниматься только можешь?
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 19:55
Рауш завезал с футболом. Бабла еще срубит и на пенсию.
Правдин Семён
Правдин Семён
сегодня в 19:43
Поздравляю, динамики! Это усиление. Он поможет вам остаться.
Salihamidjic
Salihamidjic
сегодня в 18:45
Поздравляю!
112910415
112910415
сегодня в 18:32
пригодится парень в России!
ARMENIAN
ARMENIAN ответил Vane4ek
сегодня в 18:16
Vane4ek:
1.Опытный игрок 2.Достаточно поиграл в сильном европейском чемпионате 3.Российский паспорт Поэтому цена немного удивляет!))
как-раз эта цена объективна))
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 17:47
Один из немногих , кто играл в Европе и того вернули...
Вы ещё Черышева верните, и на этом все...
Vane4ek
Vane4ek ответил ARMENIAN
сегодня в 17:45
ARMENIAN:
игрок хороший, но таких в Европе вагон и маленькая тележка, к тому же он уже не юноша, поэтому цена нормальная!
1.Опытный игрок
2.Достаточно поиграл в сильном европейском чемпионате
3.Российский паспорт
Поэтому цена немного удивляет!))
alexamit
alexamit
сегодня в 17:43
Удачи Константину!
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил RussianHorse
сегодня в 17:32
RussianHorse:
У вас уже был один приличный русский из чемпионата Германии - Ваня Саенко. Вы человеку карьеру славную угробили, успокойтесь.
Идите мусу возвращайте. Очередной раз продали неликвид, хоть 1 вообще заиграл после цска?
dudka 98
dudka 98
сегодня в 17:32
угробил карьеру...
Ника228
Ника228
сегодня в 17:28
Для Динамо это круто . Для Рауша не очень . мог бы клуб посильнее найти .нус посмотрим
RussianHorse
RussianHorse ответил AntiherQ1488
сегодня в 17:26
AntiherQ1488:
Поздравляю Динамо. Лучше бы к нам, но раз решил.
У вас уже был один приличный русский из чемпионата Германии - Ваня Саенко. Вы человеку карьеру славную угробили, успокойтесь.
RussianHorse
RussianHorse
сегодня в 17:25
Теперь будет играть против сборной России. Удачи.
Воин666
Воин666
сегодня в 17:19
Лучше бы Пашке Погребняку контракт на лучший условиях предложили, а то ещё уйдёт в какой-нибудь топ клуб Казахстана.
За адекватность
За адекватность
сегодня в 17:19
Поздравляю болельщиков Динамо с подписанием качественного футболиста за адекватные деньги. Я думаю в ФНЛ есть и без вас кому играть. Удачи клубу.
Аксинья
Аксинья
сегодня в 17:13
Молодцы динамовцы, опередили Зеню...А то бы еще один игрок сборной на скамейке угас бы...
За адекватность
За адекватность ответил ДСА
сегодня в 17:12
ДСА:
Очередные деньги на ветер.
1500000 по нынешним футбольным временам деньги?
AntiherQ1488
AntiherQ1488
сегодня в 17:07
Поздравляю Динамо. Лучше бы к нам, но раз решил.
ДСА
ДСА
сегодня в 16:53
Очередные деньги на ветер.
Багров-брат
Багров-брат
сегодня в 16:43
Возможно, это приобретение продвинет легендарный клуб ближе к достойному месту в Высшем дивизионе...)))
ARMENIAN
ARMENIAN ответил За адекватность
сегодня в 16:36
За адекватность:
Есть вагон и тележка игроков лучше. Да только ценники на них другие.
не буду навязывать вам своё мнение, но не в полной мере с вами согласен...
311
311
сегодня в 16:34
Хороший игрок, неплохо показал себя в сборной!)
За адекватность
За адекватность ответил ARMENIAN
сегодня в 16:33
ARMENIAN:
игрок хороший, но таких в Европе вагон и маленькая тележка, к тому же он уже не юноша, поэтому цена нормальная!
Есть вагон и тележка игроков лучше. Да только ценники на них другие.
Брулин
Брулин
сегодня в 16:33
1,5 за не самого плохого паспортиста. Удивительно, что условные Спартак и Зенит не взяли для ротации. Деньги-то на уровне воспитанника спортшколы. Динамиков поздравляю
котлина брат
котлина брат
сегодня в 16:31
Удачи. Формируется добротный костяк .
ARMENIAN
ARMENIAN ответил Vane4ek
сегодня в 16:30
Vane4ek:
Здравый игрок за смешную сумму!) Удачи в новом клубе!)
игрок хороший, но таких в Европе вагон и маленькая тележка, к тому же он уже не юноша, поэтому цена нормальная!
За адекватность
За адекватность
сегодня в 16:30
Докажи Черчесову, что достоин места в сборной.
ARMENIAN
ARMENIAN
сегодня в 16:30
оу, круто!
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