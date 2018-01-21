Рауш перешел в «Динамо»

Пресс-служба «Динамо» сообщает, что сегодня защитник «Кельна» Константин Рауш присоединился к московскому клубу, как это и предполагалось ранее.



Ориентировочная сумма трансфера составила 1.5 млн евро. Константин дебютировал в составе сборной России в октябре 2017-го года, на счету новичка «Динамо» к настоящему моменту 4 матча за национальную команду.