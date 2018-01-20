Тактика выживания зимой. «Динамо», «Ростов» и «Рубин»

Грамотные трансферы позволят клубам с еврокубковым опытом сохранить лицо в РФПЛ. «Соккер.ру» рассказывает об интересных футбольных решениях.
Играли в Лиге чемпионов или Европы, добивались успехов – выходили в плей-офф, но теперь на расстоянии трех-шести пунктов от зоны прямого вылета. До стыковых матчей еще ближе, самое время спасать положение, применяя разные тактики усиления в условиях ограниченных бюджетов.
Тактика «Динамо». Больше друзей для Панченко
Динамовский нападающий из расширенной обоймы сборной России травмировался, но зимой динамовцы нацелились на еще двух человек из списков Черчесова: форварда Маркова и защитника Рауша. Во втором случае помогает бедственное положение «Кельна» в Бундеслиге (уверенное последнее место) вкупе с желанием Константина сыграть на ЧМ-18.
Впрочем, у новичков «Динамо» есть общий минус – порой необъяснимо выпадают из командной игры. Поэтому нападающий Марков перешел из «Зенита-2» в «Тосно», поэтому Рауш не всегда играл в основе «Кельна», невзирая на колоссальный опыт. С другой стороны, форвард Евгений теперь отказался от «Зенита» в пользу «Динамо» и рассуждает здраво – нет смысла сидеть на скамейке.
Команда из Санкт-Петербурга отправила Джорджевича в «Арсенал», Дзюбу – во второй состав, но при этом планировала забрать двух форвардов «Тосно». Логики нет, разве что жадность, а вот «Динамо» новый нападающий не помешает. Маркова недооценивали, о чем говорили, предлагая приличного форварда в список российских трансферных целей для «Спартака», но динамовцы опередили соседей.
Рауш и Марков, раз остается Ташаев, подписавший новый контракт, и встанет на ноги Панченко – заявка на более успешную весну, чем была осень. Причем, если Рауш ради «Динамо» уходит из Бундеслиги, где играл много лет, а Марков отказал «Зениту», в котором воспитан, то Панченко пропустил отпуск в пользу активного восстановления. Сохранив Соу и добавив перечисленных выше людей, Хохлов не может жаловаться. У «Динамо» состав не для двенадцатого места.
Тактика «Рубина». Продавать, чтобы покупать
Если динамовцы ставили на имя клуба, предлагая новичкам контракты, и разыграли козырь жизни в Москве, то у «Рубина» ситуация другая. Им, чтобы хоть как-то усилить состав, нужно грамотно продавать футболистов. Фактически сейчас Бердыев больше теряет и мало приобретает, поскольку больше денег за полгода, как видим по трансферам, у «Рубина» не стало.
Одновременный перевод пяти игроков «Ростова» не помог поставить футбол, который Бердыев назвал бы приличным. Значит, надо выкручиваться за счет арендных соглашений. Подберезкина подписали – Вячеслав правильно поступил, в его игре есть очевидные минусы, но ему не хватает именно педагогических подсказок. Можете считать прогнозом на весну – Подберезкин в «Рубине» будет играть сильнее, чем в «Краснодаре».
А вот Бауэр стал еще одной потерей. «Рубин» пытается выручить деньги на будущие покупки, но тут важнее раздать тех, у кого высокая зарплата. Потратить за год на М'Вилу и компанию можно больше, чем заработаешь, отдав игроков основы – Жонатаса и Бауэра. Или тех, кто пока не ушел, но может, вроде Набиуллина и Оздоева. У «Рубина» самая спорная тактика выживания в зимний период – выжидают, кого получится получить в аренду. Если это будут Нобоа и Дзюба – один разговор, если новые Серхио Санчесы – совсем другой.
Тактика «Ростова». Перевезти Исландию к себе
Исландия эмигрирует почти в полном составе в Россию летом. А пока пошли в разведку, ведь количество исландцев в Ростове-на-Дону стремительно растет. Защитник Сверрир Ингасон играл за команду с начала сезона – в самом начале здорово, а теперь принято стратегическое решение воссоздать пару беков островной сборной под крылом у Карпина – к Ингасону присоединился Сигурдссон, раньше живший на юге России в Краснодаре.
В «Рубине» Рагнар не остался, но в Ростове-на-Дону ему будет с кем поговорить на родном языке, так что решение центрального защитника понять можно. Рядом появился также нападающий Бьорн Сигурдарсон, который в «Мальме» играл очень здорово и наколотил много голов в Норвегии. Посмотрим, как у него получится в атаке «Ростова», где были Дядюн и Бухаров в первой части сезона. Но и этот исландец не будет последним для Карпина.
«Ростов» продолжает переговоры по Хордуру Магнуссону, которого арендовали еще летом, но не успели заявить. Теперь английский «Бристоль Сити» противится трансферу, но ростовчане настаивают и хотят увидеть в основе защиты троих исландцев, а еще одного – в атаке. Интересная ставка, оригинальная, причем если говорить о левом беке Магнуссоне, то он еще и из школы «Ювентуса». Карпин поддержал исландский вектор – ставят на характер северян.
Кто из тройки финиширует выше?
Карпин, Бердыев или Хохлов? Но есть еще Парфенов, Гаджиев, Тарханов и Божович. Уже по именам наставников клубов, которым надо отстраниться от зоны вылета и переходных матчей, понятно, что весной в РФПЛ будет интересной не только погоня за «Локомотивом». Но не случайно в активном поиске именно тройка клубов с еврокубковым опытом – после неудачи «Динамо» все предпочитают перестраховаться.
Терять «Ростов» или «Рубин» не хочется, поэтому зимой все клубы активничают на трансферном рынке в меру сил. Марков может заиграть в «Динамо», ведь себя не переоценивает, Бердыев способен объяснить Подберезкину, как стать ближе по стилю к сильному атакующему хавбеку, а для «Ростова» исландские викинги – большой козырь, ведь не случайно после Евро-16 их сборную ждет ЧМ-18 в России. Три клуба выбрали разную тактику, но решают одну задачу. Интересно, кто финиширует выше?
Из троих будем за Карпина болеть, как только он будет ими управлять?
Из троих будем за Карпина болеть, как только он будет ими управлять?
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Ростов всех обгонит, все таки сборная Исландии играет, а тренер ,великий Карпин!
Ростов займет пятое место!
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Ростов всех обгонит, все таки сборная Исландии играет, а тренер ,великий Карпин!
Ростов займет пятое место!
С Новым годом тебя, всех благ тебе и твоим любимцам, от всей души!!! Рад видеть тебя в новом году! Да, сезон обещает быть интересным и насыщенным. Ничего не имею против, если Курбан будет выше ДИНАМО- это будет нормально, во всяком случае. Нам, надо укрепиться в вышке в этом году, а там, поглядим.... Удачи!
С Новым годом тебя, всех благ тебе и твоим любимцам, от всей души!!! Рад видеть тебя в новом году! Да, сезон обещает быть интересным и насыщенным. Ничего не имею против, если Курбан будет выше ДИНАМО- это будет нормально, во всяком случае. Нам, надо укрепиться в вышке в этом году, а там, поглядим.... Удачи!
Пожелаю Рубину подняться, как можно выше в турнирной таблице.
Ростов интересен с новым тренером Карпиным. Очень даже любопытно посмотреть на команду, которая будет играть скорее всего в другой футбол в отличие от предшественников.
Динамо.. Наполеон уже всё сказал. Там и боль, и отчаяние, и надежда. Пусть удача улыбнётся и болелам Динамо). Ничего против не имею).
Предположу, что Рубин будет выше. Там МЭТР тренерского цеха, как бы не дёргались глаза и веки моих маргиналов-оппонентов). Удачи всем!
Пожелаю Рубину подняться, как можно выше в турнирной таблице.
Ростов интересен с новым тренером Карпиным. Очень даже любопытно посмотреть на команду, которая будет играть скорее всего в другой футбол в отличие от предшественников.
Динамо.. Наполеон уже всё сказал. Там и боль, и отчаяние, и надежда. Пусть удача улыбнётся и болелам Динамо). Ничего против не имею).
Предположу, что Рубин будет выше. Там МЭТР тренерского цеха, как бы не дёргались глаза и веки моих маргиналов-оппонентов). Удачи всем!
Рауш зря в "Динамо" перешёл. Уж лучше бы в "Рубин" какой-нибудь или в другой немецкий клуб.
Рауш зря в "Динамо" перешёл. Уж лучше бы в "Рубин" какой-нибудь или в другой немецкий клуб.