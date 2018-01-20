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Тактика выживания зимой. «Динамо», «Ростов» и «Рубин»

20 января 2018, 15:40

Грамотные трансферы позволят клубам с еврокубковым опытом сохранить лицо в РФПЛ. «Соккер.ру» рассказывает об интересных футбольных решениях.

Играли в Лиге чемпионов или Европы, добивались успехов – выходили в плей-офф, но теперь на расстоянии трех-шести пунктов от зоны прямого вылета. До стыковых матчей еще ближе, самое время спасать положение, применяя разные тактики усиления в условиях ограниченных бюджетов. 

Тактика «Динамо». Больше друзей для Панченко

Динамовский нападающий из расширенной обоймы сборной России травмировался, но зимой динамовцы нацелились на еще двух человек из списков Черчесова: форварда Маркова и защитника Рауша. Во втором случае помогает бедственное положение «Кельна» в Бундеслиге (уверенное последнее место) вкупе с желанием Константина сыграть на ЧМ-18. 

Впрочем, у новичков «Динамо» есть общий минус – порой необъяснимо выпадают из командной игры. Поэтому нападающий Марков перешел из «Зенита-2» в «Тосно», поэтому Рауш не всегда играл в основе «Кельна», невзирая на колоссальный опыт. С другой стороны, форвард Евгений теперь отказался от «Зенита» в пользу «Динамо» и рассуждает здраво – нет смысла сидеть на скамейке.

Команда из Санкт-Петербурга отправила Джорджевича в «Арсенал», Дзюбу – во второй состав, но при этом планировала забрать двух форвардов «Тосно». Логики нет, разве что жадность, а вот «Динамо» новый нападающий не помешает. Маркова недооценивали, о чем говорили, предлагая приличного форварда в список российских трансферных целей для «Спартака», но динамовцы опередили соседей. 

Рауш и Марков, раз остается Ташаев, подписавший новый контракт, и встанет на ноги Панченко – заявка на более успешную весну, чем была осень. Причем, если Рауш ради «Динамо» уходит из Бундеслиги, где играл много лет, а Марков отказал «Зениту», в котором воспитан, то Панченко пропустил отпуск в пользу активного восстановления. Сохранив Соу и добавив перечисленных выше людей, Хохлов не может жаловаться. У «Динамо» состав не для двенадцатого места. 

Тактика «Рубина». Продавать, чтобы покупать

Если динамовцы ставили на имя клуба, предлагая новичкам контракты, и разыграли козырь жизни в Москве, то у «Рубина» ситуация другая. Им, чтобы хоть как-то усилить состав, нужно грамотно продавать футболистов. Фактически сейчас Бердыев больше теряет и мало приобретает, поскольку больше денег за полгода, как видим по трансферам, у «Рубина» не стало. 

Одновременный перевод пяти игроков «Ростова» не помог поставить футбол, который Бердыев назвал бы приличным. Значит, надо выкручиваться за счет арендных соглашений. Подберезкина подписали – Вячеслав правильно поступил, в его игре есть очевидные минусы, но ему не хватает именно педагогических подсказок. Можете считать прогнозом на весну – Подберезкин в «Рубине» будет играть сильнее, чем в «Краснодаре». 

А вот Бауэр стал еще одной потерей. «Рубин» пытается выручить деньги на будущие покупки, но тут важнее раздать тех, у кого высокая зарплата. Потратить за год на М'Вилу и компанию можно больше, чем заработаешь, отдав игроков основы – Жонатаса и Бауэра. Или тех, кто пока не ушел, но может, вроде Набиуллина и Оздоева. У «Рубина» самая спорная тактика выживания в зимний период – выжидают, кого получится получить в аренду. Если это будут Нобоа и Дзюба – один разговор, если новые Серхио Санчесы – совсем другой. 

Тактика «Ростова». Перевезти Исландию к себе

Исландия эмигрирует почти в полном составе в Россию летом. А пока пошли в разведку, ведь количество исландцев в Ростове-на-Дону стремительно растет. Защитник Сверрир Ингасон играл за команду с начала сезона – в самом начале здорово, а теперь принято стратегическое решение воссоздать пару беков островной сборной под крылом у Карпина – к Ингасону присоединился Сигурдссон, раньше живший на юге России в Краснодаре. 

В «Рубине» Рагнар не остался, но в Ростове-на-Дону ему будет с кем поговорить на родном языке, так что решение центрального защитника понять можно. Рядом появился также нападающий Бьорн Сигурдарсон, который в «Мальме» играл очень здорово и наколотил много голов в Норвегии. Посмотрим, как у него получится в атаке «Ростова», где были Дядюн и Бухаров в первой части сезона. Но и этот исландец не будет последним для Карпина.

«Ростов» продолжает переговоры по Хордуру Магнуссону, которого арендовали еще летом, но не успели заявить. Теперь английский «Бристоль Сити» противится трансферу, но ростовчане настаивают и хотят увидеть в основе защиты троих исландцев, а еще одного – в атаке. Интересная ставка, оригинальная, причем если говорить о левом беке Магнуссоне, то он еще и из школы «Ювентуса». Карпин поддержал исландский вектор – ставят на характер северян. 

Кто из тройки финиширует выше?

Карпин, Бердыев или Хохлов? Но есть еще Парфенов, Гаджиев, Тарханов и Божович. Уже по именам наставников клубов, которым надо отстраниться от зоны вылета и переходных матчей, понятно, что весной в РФПЛ будет интересной не только погоня за «Локомотивом». Но не случайно в активном поиске именно тройка клубов с еврокубковым опытом – после неудачи «Динамо» все предпочитают перестраховаться.

Терять «Ростов» или «Рубин» не хочется, поэтому зимой все клубы активничают на трансферном рынке в меру сил. Марков может заиграть в «Динамо», ведь себя не переоценивает, Бердыев способен объяснить Подберезкину, как стать ближе по стилю к сильному атакующему хавбеку, а для «Ростова» исландские викинги – большой козырь, ведь не случайно после Евро-16 их сборную ждет ЧМ-18 в России. Три клуба выбрали разную тактику, но решают одну задачу. Интересно, кто финиширует выше? 

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Все комментарии
dinoel
dinoel
26 января в 09:05
Про Зенит прикольно: Логики нет, разве что жадность.
Из троих будем за Карпина болеть, как только он будет ими управлять?
борька
борька
24 января в 20:18
!
!
!
Ростов всех обгонит, все таки сборная Исландии играет, а тренер ,великий Карпин!
Ростов займет пятое место!
77rust77
77rust77
23 января в 02:56
Киньте ссылку на старый
Red-green-Hooligans
Red-green-Hooligans
22 января в 13:50
Динамо, Ростов, Рубин - по качеству трансферной политики мне кажется они так располагаются.
шацк
шацк
22 января в 10:23
Рано пока говорить об этом, еще будут приобретения у всех клубов.
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
21 января в 15:18
Сергеевич вернулся 1:
По логике Наполеона..тренер у Рубина точно не на 11-ом месте, а вот состав для кого места, вот в чём вопрос..). Пожелаю Рубину подняться, как можно выше в турнирной таблице. Ростов интересен с новым тренером Карпиным. Очень даже любопытно посмотреть на команду, которая будет играть скорее всего в другой футбол в отличие от предшественников. Динамо.. Наполеон уже всё сказал. Там и боль, и отчаяние, и надежда. Пусть удача улыбнётся и болелам Динамо). Ничего против не имею). Предположу, что Рубин будет выше. Там МЭТР тренерского цеха, как бы не дёргались глаза и веки моих маргиналов-оппонентов). Удачи всем!
Сергеич, привет!
С Новым годом тебя, всех благ тебе и твоим любимцам, от всей души!!! Рад видеть тебя в новом году! Да, сезон обещает быть интересным и насыщенным. Ничего не имею против, если Курбан будет выше ДИНАМО- это будет нормально, во всяком случае. Нам, надо укрепиться в вышке в этом году, а там, поглядим.... Удачи!
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
21 января в 07:38
По логике Наполеона..тренер у Рубина точно не на 11-ом месте, а вот состав для кого места, вот в чём вопрос..).
Пожелаю Рубину подняться, как можно выше в турнирной таблице.
Ростов интересен с новым тренером Карпиным. Очень даже любопытно посмотреть на команду, которая будет играть скорее всего в другой футбол в отличие от предшественников.
Динамо.. Наполеон уже всё сказал. Там и боль, и отчаяние, и надежда. Пусть удача улыбнётся и болелам Динамо). Ничего против не имею).
Предположу, что Рубин будет выше. Там МЭТР тренерского цеха, как бы не дёргались глаза и веки моих маргиналов-оппонентов). Удачи всем!
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
21 января в 00:06
Состав у ДИНАМО точно не для 12-го места, а вот тренер для какого места, вот в чем вопрос.....
Георгий Можаровский
Георгий Можаровский
20 января в 23:14
Можно было сюда и "Анжи" включить. Ребята у них хорошую трансферную компанию проводят. Антон, Чансельор и Поку.
Рауш зря в "Динамо" перешёл. Уж лучше бы в "Рубин" какой-нибудь или в другой немецкий клуб.
compka
compka
20 января в 22:52
Рубину успехов!
Рожден в СССР
Рожден в СССР
20 января в 19:57
рубилово знатное будет, лидерам не поздоровится
drive45
drive45
20 января в 18:40
Если в верхней части таблицы ещё как то можно расставить по позициям команды.В середине сделать это гораздо трудней.Выше будет та команда которая больше будет забивать.
blitz
blitz
20 января в 18:35
ФНЛ дышит уже в спину
romez7777
romez7777
20 января в 18:01
Валера верим.Ростов нужно вернуть в пятерку.Будем верить- Валера служит.
maldalik
maldalik
20 января в 16:47
Ставлю на Рубин
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