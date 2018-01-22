Куртуа может перейти из «Челси» в ПСЖ

ПСЖ сделал предложение вратарю лондонского «Челси» Тибо Куртуа перейти в их команду. Сообщается, что парижане готовы удовлетворить любые запросы футболиста. При этом, о каких именно деньгах идет речь, ничего не сообщается.

В текущем сезоне Куртуа принял участие в 23 матчах чемпионата Англии, в 12 из которых отстоял на ноль. На данный момент Куртуа восстанавливается после травмы лодыжки.