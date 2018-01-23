Марку Силва может возглавить «Саутгемптон»

Португальский специалист Марку Силва, уволенный на днях из «Уотфорда» после серии разочаровывающих результатов, может вернуться к работе в Премьер-Лиге.

Сообщается, что в услугах 40-летнего наставника заинтересовано руководство «Саутгемптона». «Святые» ведут борьбу за выживание, расположившись в турнирной таблице АПЛ в зоне вылета, потому будущее главного тренера команды Маурисио Пеллегрино, под руководством которого «Саутгемптон» одержал лишь 1 победу в последних 15 играх чемпионата, в клубе выглядит туманно.