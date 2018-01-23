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«Зенит» начал набор стюардов для работы на стадионе во время ЧМ

сегодня, 13:13

«Зенит» объявил о наборе стюардов для работы на стадионе клуба во время чемпионата мира. Напомним, «Крестовский» летом примет 7 матчей мундиаля - 4 на групповом этапе и 3 в плей-офф. 

Обучение стюардов будет проходить в формате двухдневного тренинга, после которого кандидаты, успешно сдавшие экзамен, получат возможность пройти стажировку на матче «Зенита», а после и получить удостоверение контролера-распорядителя.

Стюарды, прошедшие все этапы подготовки, заключают договор об оказании услуг с клубом и будут работать на матчах чемпионата мира, что пройдут на «Крестовском».

Бакланы на крыше и другие беды «Крестовского»

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Все комментарии
борька
борька
сегодня в 20:53
Сколько буудут платить?
Гус Пойет
Гус Пойет ответил Miaf
сегодня в 18:01
Miaf:
Степан-пианист увидя эту статью пустил суровую мужскую слезу, но все же решил , что соккер лучше стадиона.
Наш Стёпа он на всё горазд
Он пианист и паредас
Miaf
Miaf
сегодня в 17:14
Степан-пианист увидя эту статью пустил суровую мужскую слезу, но все же решил , что соккер лучше стадиона.
Гус Пойет
Гус Пойет
сегодня в 15:49
    Палыч82
    Палыч82
    сегодня в 15:27
    Тех футболистов из Зенита, кто на чемпионате мира играть не будут и отрядить в стюарды, хоть так поучаствуют. И так в каждом клубе
    Сергеевич вернулся 1
    Сергеевич вернулся 1 ответил Казанский
    сегодня в 15:13
    Казанский:
    Так мне есть чем заняться,а вот для тебя шанс найти работу))
    Коновал он..). Бедные пациенты..).
    Faustello
    Faustello
    сегодня в 14:45
    Появилась методика обучения птиц?
    Ярангвельгви Йорингель.
    Ярангвельгви Йорингель. ответил Казанский
    сегодня в 14:01
    Казанский:
    Ты правда думаешь,что мои однокурсницы мечтают о контролере?Какие мелкие у тебя мечты))
    Однокурсницы или одноклассницы? :)
    Казанский
    Казанский ответил Nikola45
    сегодня в 13:50
    Nikola45:
    Соглашайтесь Николай! Где еще красивый футбол посмотрите! )) Да и деньги не малые платят )) У моего знакомого дочка на кубке конфедераций за 70 получила! ))
    Да не променяет Степа Соккер не за какие деньги))
    Казанский
    Казанский ответил Литейный 4
    сегодня в 13:49
    Литейный 4:
    А чего? Получишь корочки контролера-распорядителя. Все одноклассницы будут твоими! :)))
    Ты правда думаешь,что мои однокурсницы мечтают о контролере?Какие мелкие у тебя мечты))
    Nikola45
    Nikola45 ответил Казанский
    сегодня в 13:48
    Казанский:
    Так мне есть чем заняться,а вот для тебя шанс найти работу))
    Соглашайтесь Николай! Где еще красивый футбол посмотрите! )) Да и деньги не малые платят )) У моего знакомого дочка на кубке конфедераций за 70 получила! ))
    ДСА
    ДСА
    сегодня в 13:48
    Странно почему не халявные волонтеры?
    Майкл59ru
    Майкл59ru
    сегодня в 13:47
    Ну как минимум три стюарда уже забронировали себе местечки на Крестовском,Дзюба,Шатов и Новосельцев,который попросил забронировать ещё одно место,для его лучшей подруги лавки,без которой он в последнее время никуда не ходит )
    Литейный 4
    Литейный 4 ответил Казанский
    сегодня в 13:47
    Казанский:
    Ну началось опять представление "Пианист и его 15 стюардов")))
    А чего? Получишь корочки контролера-распорядителя. Все одноклассницы будут твоими! :)))
    kolpankolpan
    kolpankolpan
    сегодня в 13:40
    А что Зенит набор имеющихся не устраивает? Таджики конечно имеются, кромчат в клубе, а здесь видите ли на чемпионат набор белой расы?.А потом опять таджиков племя в набор.Прямо геноцид.
    Mur Myaoo
    Mur Myaoo
    сегодня в 13:39
    Наконец-то дзюбе подфартило. Будет бакланов шугать
    Сергей Тихонов
    Сергей Тихонов
    сегодня в 13:38
    Показалось, что «Зенит» начал набор судей для работы на стадионе во время ЧР
    Казанский
    Казанский ответил Big krendel
    сегодня в 13:36
    Big krendel:
    В Казани без стюардов обойдутся?
    Степа,пиши с одного акка,а то рябит уже от твоих "друзей"))
    Big krendel
    Big krendel ответил Казанский
    сегодня в 13:35
    Казанский:
    Один Степка заменит 15 стюардов))
    В Казани без стюардов обойдутся?
    Казанский
    Казанский
    сегодня в 13:33
    Ну началось опять представление "Пианист и его 15 стюардов")))
    Dead Morozzzz
    Dead Morozzzz ответил Литейный 4
    сегодня в 13:31
    Литейный 4:
    Пойдешь Колян в стюарды? А что? Посмотришь заодно Санкт - Петербург. Не бывал ведь? :)
    Как раз каникулы у школьников! :)
    Казанский
    Казанский ответил Литейный 4
    сегодня в 13:30
    Литейный 4:
    Пойдешь Колян в стюарды? А что? Посмотришь заодно Санкт - Петербург. Не бывал ведь? :)
    Так мне есть чем заняться,а вот для тебя шанс найти работу))
    Литейный 4
    Литейный 4 ответил LOpp
    сегодня в 13:27
    LOpp:
    вроде стадион город строил на бюджетные деньги, а распоряжается на нем уже Зенит.
    Не считай деньги в чужом кармане, зашей лучше свой! :)))
    Литейный 4
    Литейный 4 ответил Казанский
    сегодня в 13:26
    Казанский:
    Так Зенит его арендует за целый рубль в год)))
    Пойдешь Колян в стюарды? А что? Посмотришь заодно Санкт - Петербург. Не бывал ведь? :)
    Казанский
    Казанский ответил LOpp
    сегодня в 13:21
    LOpp:
    вроде стадион город строил на бюджетные деньги, а распоряжается на нем уже Зенит.
    Так Зенит его арендует за целый рубль в год)))
    LOpp
    LOpp
    сегодня в 13:19
    вроде стадион город строил на бюджетные деньги, а распоряжается на нем уже Зенит.
    Казанский
    Казанский
    сегодня в 13:19
    Один Степка заменит 15 стюардов))
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