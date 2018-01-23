«Зенит» начал набор стюардов для работы на стадионе во время ЧМ

«Зенит» объявил о наборе стюардов для работы на стадионе клуба во время чемпионата мира. Напомним, «Крестовский» летом примет 7 матчей мундиаля - 4 на групповом этапе и 3 в плей-офф.

Обучение стюардов будет проходить в формате двухдневного тренинга, после которого кандидаты, успешно сдавшие экзамен, получат возможность пройти стажировку на матче «Зенита», а после и получить удостоверение контролера-распорядителя.

Стюарды, прошедшие все этапы подготовки, заключают договор об оказании услуг с клубом и будут работать на матчах чемпионата мира, что пройдут на «Крестовском».

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