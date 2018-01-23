Д. Санчес: «„Барселона“ звала к себе, но это означало играть во второй команде»

Защитник «Тоттенхэма» Дэвинсон Санчес сообщил, что еще до перехода в «Аякс» в 2016 году его хотела подписать «Барселона»:

«Действительно, меня постоянно связывали с „Барселоной“. Я только что выиграл Кубок Либертадорес, предложение уже лежало на столе, но важно было обратить внимание на условия. Я играл бы во второй команде „Барселоны“.

При этом я понимал, что достиг бы первой команды, потому что верю в себя и свою способность добиваться поставленных задач».

Напомним, что к лондонскому клубу колумбиец присоединился в августе 2017 года.