Федерация футбола Австралии проведёт переговоры с ван Галом и ван Марвейком

Голландские специалисты Луи ван Гал и Берт ван Марвейк являются главными кандидатами на пост наставника сборной Австралии. По информации источника, представители Федерации футбола Австралии прибыли в Нидерланды, чтобы провести переговоры с претендентами на должность главного тренера национальной команды.

Отмечается, что ван Гал заинтересован в краткосрочной сделке с «Соккеруз», по условиям которой экс-наставник «Манчестер Юнайтед» получит £ 1 млн за полгода работы со сборной Австралии.

Напомним, одним из кандидатов на пост наставника австралийской команды также является главный тренер «Зенита» Роберто Манчини.