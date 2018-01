«Лидс» представил новую эмблему клуба и готов к следующему столетию

Выступающий в Чемпиошипе «Лидс» — клуб с весьма богатой историей. Боссы «павлинов» решили совершить еще один исторический поворот и сменить клубную эмблему. Отметим, что в 2019 году «Лидсу» исполнится 100 лет.

«6 месяцев разработки. 10 тысяч консультантов. Готовы к следующему столетию!» - говорится в сообщении пресс-службы «Лидса».

📸 | Our new crest #MOT #LUFC



6 months of research

10,000 people consulted

Ready for the next 100 years



Watch video ➡️ https://t.co/rIIdL2Yz9F pic.twitter.com/pMrd3zTjCl