«Лидс» представил новую эмблему клуба и готов к следующему столетию

Выступающий в Чемпиошипе «Лидс» — клуб с весьма богатой историей. Боссы «павлинов» решили совершить еще один исторический поворот и сменить клубную эмблему. Отметим, что в 2019 году «Лидсу» исполнится 100 лет.
«6 месяцев разработки. 10 тысяч консультантов. Готовы к следующему столетию!» - говорится в сообщении пресс-службы «Лидса».
📸 | Our new crest #MOT #LUFC— Leeds United (@LUFC) 24 января 2018 г.
6 months of research
10,000 people consulted
Ready for the next 100 years
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