Стала известна заявка «Ювентуса» на матч с «Кьево»

Пресс-служба «Ювентуса» опубликовала список игроков, которых взял с собой наставник туринской команды Массимилиано Аллегри на матч 22-го тура Серии А против «Кьево».



Заявка из 20 футболистов выглядит следующим образом:

Буффон, Де Шильо, Кьеллини, Бенатиа, Пьянич, Хедира, Игуаин, Дуглас Коста, Алекс Сандро, Матюиди, Барцальи, Пинсольо, Манджукич, Асамоа, Щесны, Ругани, Лихтштайнер, Стураро, Бентанкур, Бернардески.



Напомним, что полузащитник «Юве» Хуан Куадрадо рискует пропустить от 2 до 3 месяцев из-за травмы.