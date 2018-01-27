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Англия. Кубок 2017/2018, 4 раунд1X2
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17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ШтутгартШтутгарт 0:2 Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04Фонбет2.93.252.5
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Стали известны стартовые составы на матч «Валенсия» - «Реал», ВВС в деле

сегодня, 17:15
ВаленсияЛоготип футбольный клуб Валенсия1 : 4Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Стали известны стартовые составы на матч 21-го тура чемпионата Испании между «Валенсией» и «Реалом». 

«Валенсия»: Нето, Лато, Гарай, Коклен, Монтойя, Гайя, Кондогбиа, Парехо, Гедеш, Мина, Родриго.

«Реал»: Навас, Карвахаль, Варан, Начо, Роналду, Кроос, Бензема, Модрич, Бэйл, Марсело, Каземиро.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.

Решающий день. «Валенсия» против «Реала».

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 18:19
Ждем хорошей игры
Брулин
Брулин
сегодня в 18:15
Шмурнова слушать придётся. Ну, за красивый и зрелищный футбол!
Galaxy real way
Galaxy real way
сегодня в 18:13
Отличная проверка для Реала. Судя по прошлому туру, посмотрим действительно ли Реал преодолел игровой кризис. Надеюсь на победу.
Тага Дага
Тага Дага
сегодня в 18:11
Давай Валенсия, вы не хуже Вельяреала...и Лаганеса...4-1...верю
NOVA
NOVA
сегодня в 18:11
ну наконец-то, надеюсь ввс вернется как прежде!!! удачи и побольше голов!!!
TypXXI
TypXXI ответил рус фан
сегодня в 18:06
рус фан:
Такого боевого состава давно не было, выпал только Серега, недооценки нет, должны победить с разницей в два мяча.
Реал распиаренный клуб и к нему недооценок не бывает. Все правильно говоришь. Мыши победят с разницей в 2 мяча. Неужели первый адекватный глор Реала?)
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 18:05
Интересный будет матч.
Квадратный Мяч
Квадратный Мяч
сегодня в 17:57
Что-то не наблюдаю у Валенсии второго центрального защитника.
дурман
дурман
сегодня в 17:56
3:1
cska plus
cska plus
сегодня в 17:56
Честно говоря, не уверен в силах Реала.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 17:41
Не знаю будет ли Зидан уволен после игры в случае поражения......или боссы будут ждать парижских гастролей сливочных.....

Но охота чтоб Зидан остался...
Считаю что не он причина нынешнего спада команды...

Удачи Мадриду !!!!!!!
рус фан
рус фан ответил Владимipъ Григорянъ
сегодня в 17:38
Владимipъ Григорянъ:
Не сказал бы, опять недооценка. Валенсия пребывает в хорошей форме возможна ничья или победа мышей
Такого боевого состава давно не было, выпал только Серега, недооценки нет, должны победить с разницей в два мяча.
Владимipъ Григорянъ
Владимipъ Григорянъ ответил рус фан
сегодня в 17:36
рус фан:
Почти все кроме Рамоса, полагаю у Валенсии мало шансов даже на ничью.
Не сказал бы, опять недооценка. Валенсия пребывает в хорошей форме возможна ничья или победа мышей
рус фан
рус фан
сегодня в 17:29
Почти все кроме Рамоса, полагаю у Валенсии мало шансов даже на ничью.
TypXXI
TypXXI
сегодня в 17:21
Бедная женщина еще не залечила свои царапины, а ее опять в старт(
Kuprin
Kuprin
сегодня в 17:21
Сейчас еще Валенсия преподаст урок алжирскому физруку
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