Стали известны стартовые составы на матч «Валенсия» - «Реал», ВВС в деле

Стали известны стартовые составы на матч 21-го тура чемпионата Испании между «Валенсией» и «Реалом».
«Валенсия»: Нето, Лато, Гарай, Коклен, Монтойя, Гайя, Кондогбиа, Парехо, Гедеш, Мина, Родриго.
«Реал»: Навас, Карвахаль, Варан, Начо, Роналду, Кроос, Бензема, Модрич, Бэйл, Марсело, Каземиро.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
Решающий день. «Валенсия» против «Реала».
Но охота чтоб Зидан остался...
Считаю что не он причина нынешнего спада команды...
Удачи Мадриду !!!!!!!
Но охота чтоб Зидан остался...
Считаю что не он причина нынешнего спада команды...
Удачи Мадриду !!!!!!!