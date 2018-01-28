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    Чего ждать от сборной России в Лиге Наций 2018/19?
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Англия. Кубок 2017/2018, 4 раунд1X2
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Германия. Бундеслига 2017/2018, 20 тур1X2
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Испания. Примера 2017/2018, 21 тур1X2
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Италия. Серия А 2017/2018, 22 тур1X2
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Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
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Франция. Лига 1 2017/2018, 23 тур1X2
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23:00 сегодня Логотип футбольный клуб МарсельМарсель -:- Логотип футбольный клуб МонакоМонакоФонбет1.953.553.75
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Луис Энрике - фаворит на пост наставника «Челси»

сегодня, 10:43

Главный тренер «Челси» Антонио Конте, скорее всего, покинет команду по окончании сезона. 

По данным СМИ, главным фаворитом на место рулевого «синих» является бывший тренер «Барселоны» Луис Энрике. Также на этот пост рассматривают кандидатуры Массимилиано Аллегри и Диего Симеоне, однако руководство «Челси» не хочет связываться с их клубами, поскольку у обоих специалистов контракты рассчитаны еще на 2 года, тогда как Энрике можно было бы подписать проще.

Что касается Конте, то он недоволен тем фактом, что «Челси» не удовлетворяет его трансферные запросы, несмотря на чемпионство в прошлом сезоне. Кроме того, боссы «синих» не поняли ситуацию с Диего Костой, покинувшим клуб из-за конфликта с алленаторе.

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