Луис Энрике - фаворит на пост наставника «Челси»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте, скорее всего, покинет команду по окончании сезона.

По данным СМИ, главным фаворитом на место рулевого «синих» является бывший тренер «Барселоны» Луис Энрике. Также на этот пост рассматривают кандидатуры Массимилиано Аллегри и Диего Симеоне, однако руководство «Челси» не хочет связываться с их клубами, поскольку у обоих специалистов контракты рассчитаны еще на 2 года, тогда как Энрике можно было бы подписать проще.

Что касается Конте, то он недоволен тем фактом, что «Челси» не удовлетворяет его трансферные запросы, несмотря на чемпионство в прошлом сезоне. Кроме того, боссы «синих» не поняли ситуацию с Диего Костой, покинувшим клуб из-за конфликта с алленаторе.