«Реал», «Барселона» и «Манчестер Сити» следят за игроком «Интера»

Лидеры европейского футбола внимательно следят за словацким защитником «Интера» Миланом Шкриньяром. Интерес к игроку проявляют «Манчестер Cити», «Барселона» и «Реал».

Все три клуба уже обратились к «Интеру» с целью узнать, готовы ли «нерадзурри» расстаться с 22-летним футболистом.

По слухам, руководство итальянского клуба не собирается продавать Шкриньяра, но очень большое предложение может изменить их позицию.

Шкриньяр только прошлым летом перешел в «Интер» из «Сампдории». В 23 матчах центральный защитник забил 3 гола.