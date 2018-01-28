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    Чего ждать от сборной России в Лиге Наций 2018/19?
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Англия. Кубок 2017/2018, 4 раунд1X2
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси 3:0 Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)НьюкаслФонбет1.3359.5
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КардиффКардифф 0:2 Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити---
Германия. Бундеслига 2017/2018, 20 тур1X2
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер 2:0 Логотип футбольный клуб МайнцМайнцФонбет1.44.857.3
Испания. Примера 2017/2018, 21 тур1X2
18:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М 3:0 Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-ПальмасФонбет1.157.517
22:45 Идет первый тайм, 17’ Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона 0:0 Логотип футбольный клуб Алавес (Витория-Гастейс)Алавес---
Италия. Серия А 2017/2018, 22 тур1X2
14:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб СПАЛ (Феррара)СПАЛ 1:1 Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерФонбет6.24.051.53
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22:45 12’ Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома 0:0 Логотип футбольный клуб Сампдория (Генуя)СампдорияФонбет1.374.88
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Франция. Лига 1 2017/2018, 23 тур1X2
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«Зенит» громит «Гуанчжоу Эвергранд», а Заболотный продолжает забивать

сегодня, 19:54
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 1Логотип футбольный клуб Гуанчжоу ЭверграндГуанчжоу ЭверграндМатч завершен

«Зенит» продолжает крушить соперников на первом зимнем тренировочном сборе. На этот раз команда Роберто Манчини разгромила китайский «Гуанчжоу Эвергранд».  

«Зенит» – «Гуанчжоу Эвергранд» – 4:1 (2:0)
Голы у «Зенита»: Дриусси 28, Кокорин 30, Заболотный 57, Терентьев 84.

«Зенит»: Лунев (Лодыгин 46), Жирков (Терентьев 67), Маммана (Каккоев 82), Мевля (Скроботов 82), Кузяев, Ерохин (Смольников 51), Краневиттер (Капленко 82), Ригони (Богаев 82), Дриусси (Плетнев 68), Кокорин (Полоз 75), Заболотный (Панюков 82).
Главный тренер: Роберто Манчини.

Предупреждения: Сяотин 43 («Гуанчжоу Эвергранд»), Жирков 59.
Удаление: Сяотин 67 (вторая желтая) («Гуанчжоу Эвергранд»).

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Все комментарии
игорь алексеев
игорь алексеев ответил Jum13
сегодня в 22:57
Смешной ты Хряпыч, и колпак тебе твой красно- синий к лицу))
игорь алексеев
игорь алексеев ответил Jum13
сегодня в 22:55
Кто тебя опеРирует, и в каком месте именно, уточни?))
игорь алексеев
игорь алексеев ответил Jum13
сегодня в 22:53
Хряпыч, одергивать твердолобого - грубо, но позволить ему продолжать - в двойне жестоко)) Я не жестокий человек, поэтому только после тебя))
Jum13
Jum13 ответил игорь алексеев
сегодня в 22:52
игорь алексеев:
Не знаю кто ты, меня это мало интересует, но в последних играх с основными соперниками Спартак всех победил, Краснодар 4:1; зенит 3:1(в меньшинстве))) цска 3:0. Еще стоны будут?))
А Петрушки всегда только ответными результатми оперируют? От первых игр горит адски? )))
игорь алексеев
игорь алексеев ответил oFANATo
сегодня в 22:49
Не знаю кто ты, меня это мало интересует, но в последних играх с основными соперниками Спартак всех победил, Краснодар 4:1; зенит 3:1(в меньшинстве))) цска 3:0. Еще стоны будут?))
игорь алексеев
игорь алексеев
сегодня в 22:46
Вы какое отношение имеете к этим цифрам?? Давай по порядку!
Jum13
Jum13 ответил игорь алексеев
сегодня в 22:43
игорь алексеев:
А ты с 0:3 до сих пор смиряешься?))
Пигги - встань под душ, остынь, успокойся )))
oFANATo
oFANATo ответил игорь алексеев
сегодня в 22:42
игорь алексеев:
Спартак Чемпион, обладатель СК России, а вы кто?? Ник-то)))
Вы 1:18 и 0:7, чемпионы России так не проигрывают.
игорь алексеев
игорь алексеев ответил Jum13
сегодня в 22:41
    игорь алексеев
    игорь алексеев ответил Jum13
    сегодня в 22:39
    А ты с 0:3 до сих пор смиряешься?))
    juvenale
    juvenale ответил piercman
    сегодня в 22:38
    piercman:
    бедные спартачи, даже немного жаль их. вчистую слили третьим составам астаны и второму месту китая. а зенит спокойно, на классе, разгромил чемпиона китая, как и чемпионов дании и чехии. впереди слован, црвена и марибор. в последней игре дадим мастер-класс спартаку, как НЕ надо играть со слабенькой командой.
    еще бы в офф матчах так играли,а не позорились
    Saang
    Saang ответил Завтра
    сегодня в 22:36
    Завтра:
    Нострадамусы из мясных - так себе. Каждый год в грудь себя бьют, а результат - 1 за 16 лети 0:7 в Европе Ливеру, которого мы обыгрывали. Так что- тссс там
    А я думал что то умное скажешь...
    Jum13
    Jum13 ответил игорь алексеев
    сегодня в 22:32
    игорь алексеев:
    Ну смирись, постарайся хотя бы это сделать. Сложно тебе приходится - понимаю, гинеровское недоразумение просто пробило уже дно своей убогостью. Только не пытайся представить себя ливерпульцем, не поможет, ты всего лишь цээсковец, смирись уже с этим, это как приговор)))
    Смиряться - удел спартачей, от правды не уйдешь )))
    игорь алексеев
    игорь алексеев ответил Jum13
    сегодня в 22:29
    Ну смирись, постарайся хотя бы это сделать. Сложно тебе приходится - понимаю, гинеровское недоразумение просто пробило уже дно своей убогостью. Только не пытайся представить себя ливерпульцем, не поможет, ты всего лишь цээсковец, смирись уже с этим, это как приговор)))
    Mur Myaoo
    Mur Myaoo ответил Литейный 4
    сегодня в 22:11
    Литейный 4:
    С победой Зенит. Громим соперников как Спартак в Петербурге!
    Вам децл скинули, чтоб не парились. Хоть какая-то отрада. А Спартак - чемпион. И с этой аксиомой Х поспоришь
    Морозовский
    Морозовский
    сегодня в 22:04
    "Зинаида" устроила кастинг для китайцев! Китайцев хрен проведёшь - покупать негодных бакланов они не станут!
    mangoх12
    mangoх12
    сегодня в 21:59
    Радует армейский воспитанник Заболотный
    Jum13
    Jum13 ответил игорь алексеев
    сегодня в 21:58
    игорь алексеев:
    Ну да, последний сезон особенно подтверждает твою правоту! Хотя одно из перечисленных тобой мест уже прочно застопорили за собой известной Харьковской ОПГ, с ее беспалым предводителем во главе, которые после аренды Мусы явно намерены закрепится на данной позиции и никому ее не уступать))
      Mur Myaoo
      Mur Myaoo
      сегодня в 21:55
      Максимум в квалификации побарахтаются как утрехтом
      Mur Myaoo
      Mur Myaoo
      сегодня в 21:53
        спартак 1987
        спартак 1987 ответил Завтра
        сегодня в 21:49
        скоро всё увидим. в лиге европы 3 замены всего и на 70й минуте всю команду не поменяешь как любит делать Манчини на сборах. селтик как раз команда, которая хорошо готова физически, у себя на поле шотландцы будут носиться все 90 минут, посмотрим на какой минуте бомжи окончательно встанут и вспомнит ли хоть один их болельщик как его любимая команда громила всех подряд на сборах
        Заполярный
        Заполярный ответил МКС
        сегодня в 21:33
        МКС:
        Зениту осталось разгромить московское Торпедо и они будут чемпионами вселенной
          Заполярный
          Заполярный
          сегодня в 21:32
          ФЛАГ В РУКИ, БОЛОТНОМУ ЕЩЕ И БАРАБАН НА ШЕЮ. БОМБИТЕ ГРОМИТЕ, НО ТОЛЬКО НА ТРЕНИРОВКАХ.
          А ЧЕМПИОНОМ В РФПЛ ОПЯТЬ СПАРТАК.
          игорь алексеев
          игорь алексеев ответил Jum13
          сегодня в 21:27
            Завтра
            Завтра ответил спартак 1987
            сегодня в 21:20
            спартак 1987:
            у селтика основной вратарь получил травму и против бомжей не сыграет, похоже у зенита появляются шансы выйти в 1/8 лиги европы. не понятна ситуация с Мусой, утром кони его с хлеб-солью уже готовы были встретить,сейчас некоторые сми пишут, что лестер заблокировал аренду нигерийца в цска и настаивают на полной продажи ( вот бы посмотреть как Гинер продав его за двадцатку лестеру им же кричит, что больше пятёры не даст за Мусу😁😂🤣)
            Хапните полной ложкой от Атлетика. Вам бы готовиться, а не самовнушением заниматься попусту меля языком
            МКС
            МКС
            сегодня в 21:18
            Зениту осталось разгромить московское Торпедо и они будут чемпионами вселенной
            Завтра
            Завтра ответил Saang
            сегодня в 21:17
            Saang:
            Какой смысл громить всех на сборах если по итогам чемпа даже в ЛЕ не попадете?
            Нострадамусы из мясных - так себе. Каждый год в грудь себя бьют, а результат - 1 за 16 лети 0:7 в Европе Ливеру, которого мы обыгрывали.
            Так что- тссс там
            kingoffam
            kingoffam
            сегодня в 21:15
              mugik1973
              mugik1973 ответил Jum13
              сегодня в 21:15
              Пока Цска бореться за 5-6 место
              salaga
              salaga ответил спартак 1987
              сегодня в 21:14
              спартак 1987:
              у селтика основной вратарь получил травму и против бомжей не сыграет, похоже у зенита появляются шансы выйти в 1/8 лиги европы. не понятна ситуация с Мусой, утром кони его с хлеб-солью уже готовы были встретить,сейчас некоторые сми пишут, что лестер заблокировал аренду нигерийца в цска и настаивают на полной продажи ( вот бы посмотреть как Гинер продав его за двадцатку лестеру им же кричит, что больше пятёры не даст за Мусу😁😂🤣)
              Бедный Муса: совсем осиротеет.
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