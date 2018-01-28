«Зенит» громит «Гуанчжоу Эвергранд», а Заболотный продолжает забивать

«Зенит» продолжает крушить соперников на первом зимнем тренировочном сборе. На этот раз команда Роберто Манчини разгромила китайский «Гуанчжоу Эвергранд».
«Зенит» – «Гуанчжоу Эвергранд» – 4:1 (2:0)
Голы у «Зенита»: Дриусси 28, Кокорин 30, Заболотный 57, Терентьев 84.
«Зенит»: Лунев (Лодыгин 46), Жирков (Терентьев 67), Маммана (Каккоев 82), Мевля (Скроботов 82), Кузяев, Ерохин (Смольников 51), Краневиттер (Капленко 82), Ригони (Богаев 82), Дриусси (Плетнев 68), Кокорин (Полоз 75), Заболотный (Панюков 82).
Главный тренер: Роберто Манчини.
Предупреждения: Сяотин 43 («Гуанчжоу Эвергранд»), Жирков 59.
Удаление: Сяотин 67 (вторая желтая) («Гуанчжоу Эвергранд»).