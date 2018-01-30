«Ливерпуль» нашел, кому отдать Старриджа

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп не против был отдать кому-нибудь на время нападающего Дэниела Старриджа, чтобы тот мог играть чаще. Среди наиболее вероятных претендентов назывался «Интер», но все же вариант с «Вест Бромвичем» показался мерсисайдцам предпочтительнее.
28-летний футболист проведет в составе «дроздов» остаток сезона.
📷 Alright then...— West Bromwich Albion (@WBA) 29 января 2018 г.
Signed.
Sealed.
Sturridge.
Welcome to the Albion, @DanielSturridge 👍🏼#WBA pic.twitter.com/ZRZ0OTHjwO
Жаль только вот,то что Ливерпуль никого не купит на замену Иуде и Старриджу
Жаль только вот,то что Ливерпуль никого не купит на замену Иуде и Старриджу