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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 25 тур1X2
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«Ливерпуль» нашел, кому отдать Старриджа

сегодня, 00:16

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп не против был отдать кому-нибудь на время нападающего Дэниела Старриджа, чтобы тот мог играть чаще. Среди наиболее вероятных претендентов назывался «Интер», но все же вариант с «Вест Бромвичем» показался мерсисайдцам предпочтительнее.

28-летний футболист проведет в составе «дроздов» остаток сезона.

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Все комментарии
008Maximus
008Maximus
сегодня в 10:48
Его бы с удовольствием в свою команду взял Мигель. Шоу танцы на ТНТ.
Klasse
Klasse
сегодня в 10:10
Дожили. Вест Бром предпочитают Интеру...
Freeman Tajik
Freeman Tajik
сегодня в 09:46
как можно на старый сайт зайти?
yudin_duda
yudin_duda
сегодня в 08:41
    Mr_Tim
    Mr_Tim
    сегодня в 02:29
    Аренда неожиданная) Летом скорее всего на трансфер его
    dzvinka
    dzvinka
    сегодня в 01:17
    подарочных набор от дяди Юры - проход в кубке + хрустальный сервиз в подарок.
    cpartak60
    cpartak60 ответил MALOVAR
    сегодня в 01:06
    MALOVAR:
    у нас лучшее нападение за последние годы ,так что мимо
    да нам его и даром не надо!
    Шуnя771
    Шуnя771
    сегодня в 01:01
    Фрукт отчасти прав - в Спартак само то было...))
    Klopp_OUT
    Klopp_OUT
    сегодня в 00:54
    Удачи Старр!
    Жаль только вот,то что Ливерпуль никого не купит на замену Иуде и Старриджу
    mphuZ
    mphuZ
    сегодня в 00:37
    Даже заголовски официальных новостей подаются как "желтушные"..
    The Frei
    The Frei
    сегодня в 00:31
      MALOVAR
      MALOVAR ответил mangoх12
      сегодня в 00:29
      у нас лучшее нападение за последние годы ,так что мимо
      MALOVAR
      MALOVAR
      сегодня в 00:28
      Перед ЧМ будет возможность набрать форму и вытянуть билетик в Сибирь
      mangoх12
      mangoх12
      сегодня в 00:27
      Надо было Спартаку впихнуть после того как мазал с метра Федун его благословит
      BESTjuventus10
      BESTjuventus10
      сегодня в 00:20
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