Моуриньо: «В МЮ пришёл пожирающий детей монстр, но с тех пор Рэшфорд играл в каждом матче»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо подчеркнул, что 20-летний нападающий Маркус Рэшфорд остаётся важным игроком для клуба, несмотря на приход в команду Алексиса Санчеса. Португальский специалист напомнил, что с тех пор, как он возглавил МЮ, Рэшфорд стал чаще появляться на поле:

«История Маркуса весьма интересна, ведь он начал играть под руководством мистера ван Гала, когда команда действительно испытывала проблемы, и ей нужны были различные варианты [в атаке].

Затем приехал „монстр, пожирающий маленьких детей“, но с тех пор Рэшфорд стал играть в каждом матче, начиная в старте или со скамейки, выходя на поле в качестве нападающего, левого вингера или правого вингера, а затем попал в сборную.

У парня есть просто громадный опыт, его ждёт удивительное будущее, и эти футболисты вокруг могут только помочь ему в этом. Поэтому вопрос „будет ли у Маркуса игровое время“ уже устарел. Он очень важный игрок для нас».

Напомним, после дебютного матча Санчеса в МЮ Моуриньо отметил, что Рэшфорду не хватает зрелости чилийского форварда в принятии решений на поле.