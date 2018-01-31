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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 25 тур1X2
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Моуриньо: «В МЮ пришёл пожирающий детей монстр, но с тех пор Рэшфорд играл в каждом матче»

сегодня, 07:41

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо подчеркнул, что 20-летний нападающий Маркус Рэшфорд остаётся важным игроком для клуба, несмотря на приход в команду Алексиса Санчеса. Португальский специалист напомнил, что с тех пор, как он возглавил МЮ, Рэшфорд стал чаще появляться на поле:

«История Маркуса весьма интересна, ведь он начал играть под руководством мистера ван Гала, когда команда действительно испытывала проблемы, и ей нужны были различные варианты [в атаке].

Затем приехал „монстр, пожирающий маленьких детей“, но с тех пор Рэшфорд стал играть в каждом матче, начиная в старте или со скамейки, выходя на поле в качестве нападающего, левого вингера или правого вингера, а затем попал в сборную.

У парня есть просто громадный опыт, его ждёт удивительное будущее, и эти футболисты вокруг могут только помочь ему в этом. Поэтому вопрос „будет ли у Маркуса игровое время“ уже устарел. Он очень важный игрок для нас».

Напомним, после дебютного матча Санчеса в МЮ Моуриньо отметил, что Рэшфорду не хватает зрелости чилийского форварда в принятии решений на поле.

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka
сегодня в 11:08
лол)) разница в том, как он играл при Гале, и как он играет при тебе, моур))) вот и все. С Галей у парня был прогрес, с тобой - регрес. Там еще Марсьяль, я слышал, очень доволен твоей работой))
ОППАОПА
ОППАОПА
сегодня в 10:51
знать пути и пройти ,разные вещи ,через год мю пошлет его за портвейном .
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков ответил Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 10:22
Duda Gigolaev Osetin:
А еще есть Марсиаль.. А ещё есть Янг!!! Который вытеснил из основы Ди Марию и Депая... Так что берегись, Санчес)
Ну так Янг уже в защите играет, преимущественного слева,либо справа
Foxes
Foxes ответил Владимир Ушаков
сегодня в 10:08
Владимир Ушаков:
Игрового времени всем хватит
По 15 мин на брата.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 09:49
А еще есть Марсиаль.. А ещё есть Янг!!! Который вытеснил из основы Ди Марию и Депая... Так что берегись, Санчес)
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков ответил Rizo1
сегодня в 09:37
Rizo1:
С приходом Санчеса...время у Решфорда вообще не будет
Интересно как если они уже играли вместе против Йовила, и наверняка Алексис будет играть справа,а Марсьяль или Рэшфорд слева
Трусливый Бегимотик
Трусливый Бегимотик
сегодня в 09:36
мне кажется, или Моур не просто так заговорил об этом перед матчем со шпорами?
Rizo1
Rizo1
сегодня в 09:35
С приходом Санчеса...время у Решфорда вообще не будет
kastites
kastites
сегодня в 09:00
Он ,что грибы поел ?
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 08:37
Игрового времени всем хватит
Mr_Tim
Mr_Tim
сегодня в 08:23
Ну и сравнение из уст Жозе..)) парень молодой и талант! хотя бы тайм игры ему давать на пользу будет и голы придут)
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