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Марадоне запретили въезд в США из-за насмешек над Трампом

вчера, 23:17

Легендарному Диего Марадоне запретили въезд в США за то, что аргентинец посмеялся над американским президентом Дональдом Трампом, сообщил адвокат экс-футболиста Матиас Морла.

В недавнем интервью одному из телеканалов Марадона назвал Трампа куклой «чиролита», намекнув на их внешнее сходство.

Стоит отметить, что США отозвали визу Марадоны еще в 1994 году, когда во время американского мундиаля игрок был уличен в употреблении наркотиков. С тех пор въезд Марадоне в Штаты был закрыт, и вот очередная попытка Диего съездить в США (на сей раз - на суд со своей бывшей женой Клаудией Вильяфане) провалилась.

Аргентинец по-прежнему остается в напряженных отношениях с собственными дочерями.

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Все комментарии
VIPded
VIPded
вчера в 23:58
Так надо и всех демократов из США выслать! Они не просто смеются!!!
Faustello
Faustello
вчера в 23:34
Марадона тоже на соккере сидит??? )))))))))
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