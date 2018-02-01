Марадоне запретили въезд в США из-за насмешек над Трампом

Легендарному Диего Марадоне запретили въезд в США за то, что аргентинец посмеялся над американским президентом Дональдом Трампом, сообщил адвокат экс-футболиста Матиас Морла.

В недавнем интервью одному из телеканалов Марадона назвал Трампа куклой «чиролита», намекнув на их внешнее сходство.

Стоит отметить, что США отозвали визу Марадоны еще в 1994 году, когда во время американского мундиаля игрок был уличен в употреблении наркотиков. С тех пор въезд Марадоне в Штаты был закрыт, и вот очередная попытка Диего съездить в США (на сей раз - на суд со своей бывшей женой Клаудией Вильяфане) провалилась.

Аргентинец по-прежнему остается в напряженных отношениях с собственными дочерями.