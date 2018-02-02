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Стала известна заявка «Локомотива» на матчи плей-офф Лиги Европы

сегодня, 02:05
НиццаЛоготип футбольный клуб Ницца-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)Локомотив15.02.2018 в 21:00 Не начался

«Локомотив» направил в УЕФА список игроков для участия в матчах плей-офф Лиги Европы. В 1/16 финала «железнодорожникам» предстоит встретиться с «Ниццей».

В список A вошли:

Вратари: Гильерме, Коченков, Медведев. 
Защитники: Чорлука, В. Денисов, Кверквелия, Михалик, Пейчинович, Ротенберг, Рыбус. 
Полузащитники: И. Денисов, Фарфан, Игнатьев, Касаев, Коломейцев, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Тарасов, Фернандеш. 
Нападающие: Ари, Корян, Эдер.

В списке B:

Защитники: Лапшов.
Полузащитники: Баринов, Дорофеев, Галанин, Куликов, Лысов, Тугарев, Вульфов.
Нападающие: Галаджан.

Напомним, Михаил Кержаков, Олег Шатов и Александр Анюков, вошедшие в заявку «Зенита-2», также оказались в списке игроков сине-бело-голубых, заявленных на Лигу Европы.

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Все комментарии
kust07
kust07
сегодня в 12:14
удачи Локомотиву
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 11:36
Касаеву уже пора говорить спасибо за проведённые годы в ЛОКО! Баринов, Лысов заменят его без проблем.
Удачи ЛОКО и всем нашим клубам в лиге Европы!
И зачем тут появилась инфа про Кержакова, Шатова, Анюкова? Даже как то не связывается.
eaguar
eaguar
сегодня в 10:01
удачи
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 07:14
Касаев? Может не всё так плохо у Алана). ЛОКО ВПЕРЁД!!!
Red-green-Hooligans
Red-green-Hooligans
сегодня в 05:36
Касаев в списке А, неужели весной увидим его в игре, он при Сёмине совсем перестал играть. Может на сборах отпахал по-полной.
cska.78
cska.78
сегодня в 03:10
Удачи паровозам!
AdamsonM
AdamsonM
сегодня в 03:09
Тяжело локо будет, но удачи
амурец
амурец
сегодня в 03:03
удачи Локомотиву в ЛЕ
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