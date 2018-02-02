Стала известна заявка «Локомотива» на матчи плей-офф Лиги Европы

«Локомотив» направил в УЕФА список игроков для участия в матчах плей-офф Лиги Европы. В 1/16 финала «железнодорожникам» предстоит встретиться с «Ниццей».
В список A вошли:
Вратари: Гильерме, Коченков, Медведев.
Защитники: Чорлука, В. Денисов, Кверквелия, Михалик, Пейчинович, Ротенберг, Рыбус.
Полузащитники: И. Денисов, Фарфан, Игнатьев, Касаев, Коломейцев, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Тарасов, Фернандеш.
Нападающие: Ари, Корян, Эдер.
В списке B:
Защитники: Лапшов.
Полузащитники: Баринов, Дорофеев, Галанин, Куликов, Лысов, Тугарев, Вульфов.
Нападающие: Галаджан.
Напомним, Михаил Кержаков, Олег Шатов и Александр Анюков, вошедшие в заявку «Зенита-2», также оказались в списке игроков сине-бело-голубых, заявленных на Лигу Европы.
Удачи ЛОКО и всем нашим клубам в лиге Европы!
И зачем тут появилась инфа про Кержакова, Шатова, Анюкова? Даже как то не связывается.
Удачи ЛОКО и всем нашим клубам в лиге Европы!
И зачем тут появилась инфа про Кержакова, Шатова, Анюкова? Даже как то не связывается.