«Зенит» взял 26 футболистов на второй зимний сбор

«Зенит» определился с футболистами, которые примут участие во втором зимнем сборе команды в Турции.
4 февраля подопечные Роберто Манчини сыграют с братиславским «Слованом», 7 февраля померяются силами с сербской «Црвеной Звездой», а 10 февраля проведут спарринг со словенским «Марибором».
А вот и состав, который отправился на #ГазпромТренировочныеСборы в Турцию! 💪 pic.twitter.com/ewWJkfmx8E— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 2 февраля 2018 г.
Ранее «сине-бело-голубые» огласили заявку на плей-офф раунд Лиги Европы.