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Германия. Бундеслига 2017/2018, 21 тур1X2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб КельнКельн -:- Логотип футбольный клуб Боруссия Д (Дортмунд)Боруссия ДФонбет4.653.71.85
Испания. Примера 2017/2018, 22 тур1X2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал Сосьедад -:- Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)ДепортивоФонбет1.524.36
Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА -:- Логотип футбольный клуб Нордшелланд (Фарум)Нордшелланд---
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М -:- Логотип футбольный клуб ОсиекОсиекФонбет1.653.954.7
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22:45 сегодня Логотип футбольный клуб МарсельМарсель -:- Логотип футбольный клуб МетцМетцФонбет1.256.210
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«Зенит» взял 26 футболистов на второй зимний сбор

сегодня, 10:09

«Зенит» определился с футболистами, которые примут участие во втором зимнем сборе команды в Турции. 

4 февраля подопечные Роберто Манчини сыграют с братиславским «Слованом», 7 февраля померяются силами с сербской «Црвеной Звездой», а 10 февраля проведут спарринг со словенским «Марибором».

Ранее «сине-бело-голубые» огласили заявку на плей-офф раунд Лиги Европы.

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Все комментарии
Супервайзер
Супервайзер
сегодня в 12:31
-Председатель СД Газпрома Зубков продал все свои акции госкомпании.
- Бездомный в Москве пытался ограбить банк.
==
Похоже, у национального достояния деньги на исходе. Надежды болельщиков Зенита на их наличие в банках Москвы, представляются беспочвенными.))
korn3512
korn3512 ответил LOpp
сегодня в 12:22
Они товарняками доберут
LOpp
LOpp ответил ПерекатиПоле
сегодня в 12:11
ПерекатиПоле:
Симонян в таком почтенном возрасте, что у него каждый год теперь как юбилей.
в этом году юбилей у Ярцева, а в следующем у Карпина. крепитесь!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 12:08
А где еще 26???
korn3512
korn3512 ответил Вагабунди
сегодня в 12:08
Короче тО еще - ЙЛО!
korn3512
korn3512 ответил Shagrath82
сегодня в 12:07
Ну как у них водится. Или скажут что пожалели их за те два раза по 1:1 в ЛЧ против Спартака
Вагабунди
Вагабунди ответил korn3512
сегодня в 12:05
korn3512:
Я вот для себя в частности еще не определился с правильным написанием фамилии вратаря зенита... То что он законченный ЙЛО, это определенно, потому что зенитовец, но впереди можно поставить два варианта, либо XУ, либо ГЕ... Думаю оба варианта имеют право на жизнь, ибо всё будет зависеть от какой то данной, конкретной ситуации...
Гойло так назвали в честь Молло
korn3512
korn3512 ответил Вагабунди
сегодня в 12:03
Я вот для себя в частности еще не определился с правильным написанием фамилии вратаря зенита... То что он законченный ЙЛО, это определенно, потому что зенитовец, но впереди можно поставить два варианта, либо XУ, либо ГЕ... Думаю оба варианта имеют право на жизнь, ибо всё будет зависеть от какой то данной, конкретной ситуации...
Shagrath82
Shagrath82 ответил korn3512
сегодня в 12:00
korn3512:
Я вот прикинул, что если Марибор подойдет к товарняку как к товарняку и выставит против зенита второй состав? Обычное же дело, это для питера любой товарняк вопрос жизни. Ну и прикидываю зенит выиграет(предположим) у словенцев скажем 1:0(не суть)....) Этож сколько у питера тут на соккере будет СЧАСТЬЯ!!)) И как они потом тут распушат свои гребешки и будут кичится перед КБ и учить как надо обыгрывать Марибор))
А если проиграют? Начнут "типа это товарняк и вся такое"
praporchik zadov
praporchik zadov
сегодня в 11:59
Дзюбы нет....кто теперь чемоданы таскать будет?
Вагабунди
Вагабунди
сегодня в 11:52
Гойло, Мевля, Паредес и Каккоев звучат как герои какого-то комикса.
korn3512
korn3512 ответил ПерекатиПоле
сегодня в 11:43
В таком случае безтрофейники, ваше следующее чемпионство теперь будет приурочено только в аккурат к 80-ти летнему юбилею Кержакова! Так что придется запастись терпением! Ахахаха
Efimych
Efimych
сегодня в 11:41
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле ответил Nikola45
    сегодня в 11:32
    Nikola45:
    Тут вы правы! В свинарнике не одного Аргентинца! )) Поэтому могут и проиграть свое законное место! )) Или у Симоняна опять юбилей? ))
    Симонян в таком почтенном возрасте, что у него каждый год теперь как юбилей.
    Doping87
    Doping87
    сегодня в 11:29
    До последнего надеялся что Шатова тоже возьмут... нет так нет. Марибор надо обыграть 7-0, чтобы у пятачков сразу несколько воспоминаний возникло.Главное без травм!
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле
    сегодня в 11:28
    Хороший, крепкий состав.
    Сильные россияне, всего 9 легионеров(привет тарасне и 14 легам)
    korn3512
    korn3512 ответил Nikola45
    сегодня в 11:23
      Faustello
      Faustello
      сегодня в 11:23
      Остальных бакланы в клювах понесли )))
      korn3512
      korn3512 ответил Nikola45
      сегодня в 11:21
        Nikola45
        Nikola45 ответил korn3512
        сегодня в 11:19
        korn3512:
        вас там и не было))
        А речь не о нас )) Мы по вашей версии как минимум бакланы но не свиньи ))
        korn3512
        korn3512 ответил Nikola45
        сегодня в 11:16
        вас там и не было))
        korn3512
        korn3512
        сегодня в 11:15
        Я вот прикинул, что если Марибор подойдет к товарняку как к товарняку и выставит против зенита второй состав? Обычное же дело, это для питера любой товарняк вопрос жизни. Ну и прикидываю зенит выиграет(предположим) у словенцев скажем 1:0(не суть)....) Этож сколько у питера тут на соккере будет СЧАСТЬЯ!!)) И как они потом тут распушат свои гребешки и будут кичится перед КБ и учить как надо обыгрывать Марибор))
        SHMEL
        SHMEL
        сегодня в 11:11
        Так то неплохой состав набрался у заводчиков бакланов.
        Nikola45
        Nikola45 ответил korn3512
        сегодня в 11:08
        korn3512:
        Спартак играет с Марибором в групповой стадии ЛЧ, питерские упрашивают авторитетных словенцев сыграть с ними товарняк. Чувствуете разницу?)) Питерские - такие питерские)
        Отыгрались в ЛЧ))
        Теперь ЛЧ без свинства ))
        Nikola45
        Nikola45 ответил Вагабунди
        сегодня в 11:06
        Вагабунди:
        Маловато аргентинцев. Так можно и проиграть пятое место в чемпионате
        Тут вы правы! В свинарнике не одного Аргентинца! )) Поэтому могут и проиграть свое законное место! )) Или у Симоняна опять юбилей? ))
        Nikola45
        Nikola45
        сегодня в 11:04
        Нормальный состав! Главное не одной свиньи в составе ))
        korn3512
        korn3512 ответил Шуnя771
        сегодня в 11:02
        Да Олег, я в курсе, заходил уже)
        Шуnя771
        Шуnя771
        сегодня в 10:59
        Какие то опухшие...)
        Мельгарехо
        Мельгарехо
        сегодня в 10:58
        27-ым игроком должен был стать Дзюба, но он в Тулу за трофеями уехал.
        Шуnя771
        Шуnя771 ответил Mяyчeло
        сегодня в 10:57
        Mяyчeло:
        Литейный выходи! бить не буду!
        В школе)
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