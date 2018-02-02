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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 26 тур1X2
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УЕФА опубликовал изменения в заявках участников 1/16 финала Лиги Европы

вчера, 13:34

Союз европейских футбольных ассоциаций опубликовал последние изменения, сделанные командами-участницами 1/16 финала Лиги Европы в своих заявках.

ЦСКА заявил Кристияна Бистровича и Ахмеда Мусу, никого не исключив.

«Локомотив» никого нового не заявил, зато из заявки выбыли Тимофей Маргасов и Дельвин Ндинга.

Заявка «Спартака» пополнилась новичком Софьяном Ханни и Игорем Леонтьевым.

«Зенит» заявил Егора Бабурина, Илью Скроботова и Антона Заболотного. Не будут играть в Лиге Европы Артем Дзюба, Максим Карпов, Иван Новосельцев и Максим Рудаков.

Со всеми изменениями в заявках остальных команд вы можете ознакомиться, пройдя по этой ссылке.

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Все комментарии
agidel2012
agidel2012 ответил Санчо Панса
вчера в 21:17
Санчо Панса:
Ну а Максимович вне игры) Понятно, что он уже заигран в еврокубках за Наполи! Короче, в противостоянии с Атлетик Бильбао, Спартак очевидный аутсайдер.
Я бы не сказал, что очень уж видный аутсайдер, но фаворит конечно Атлетик. Но не всегда фавориты побеждают. Севилья тоже фаворитом была в игре со Спартаком.
Санчо Панса
Санчо Панса
вчера в 16:33
Ну а Максимович вне игры) Понятно, что он уже заигран в еврокубках за Наполи! Короче, в противостоянии с Атлетик Бильбао, Спартак очевидный аутсайдер.
за
за
вчера в 16:26
Дзюба в погоне за самоваром...
Nikola45
Nikola45
вчера в 16:08
Вот же 7партаковцы редиски! А Моисеева чего не заявили? )) А Его болельщики Спартака заявили ))
Kerri
Kerri
вчера в 15:13
Зенит сильно поменялся.
Egorium
Egorium ответил cska plus
вчера в 14:35
cska plus:
спартак ни одного негра не добавил, мы и то одного заявили.
Они уже поняли, что там можно словить только 7-0.
SHMEL
SHMEL ответил makkie
вчера в 14:28
makkie:
Ну да, слабый игрок - до сих пор в Спартаке-2, надо в цска отдать за 10 млн)
    cska plus
    cska plus
    вчера в 14:07
    спартак ни одного негра не добавил, мы и то одного заявили.
    Майкл59ru
    Майкл59ru
    вчера в 14:01
    Спартаку по манере поведения больше бы подошел Валерий Леонтьев,а не Игорь. Срочно Федуну нужно сделать замену )
    makkie
    makkie ответил RussianHorse
    вчера в 13:57
    RussianHorse:
    Да хоть Валерием, всем пофиг)
    Ну да, слабый игрок - до сих пор в Спартаке-2, надо в цска отдать за 10 млн)
    Антибиотик111
    Антибиотик111 ответил ДСА
    вчера в 13:54
    Потому что в заявке может быть только определённое количество игроков,вне зависимости от их участия в турнире.
    Ben Saada
    Ben Saada
    вчера в 13:52
    большие надежды у меня связаны с этим турниром
    RussianHorse
    RussianHorse ответил makkie
    вчера в 13:51
    makkie:
    и Егором Леонтьевым _________________________ Игорем, а не Егором.
    Да хоть Валерием, всем пофиг)
    unoejk
    unoejk ответил makkie
    вчера в 13:49
    makkie:
    и Егором Леонтьевым _________________________ Игорем, а не Егором.
    Спасибо. Уже исправили.
    makkie
    makkie
    вчера в 13:45
    и Егором Леонтьевым
    _________________________

    Игорем, а не Егором.
    ДСА
    ДСА
    вчера в 13:39
    Интересно зачем исключать игроков, только бумагу и время портить. Ну не будут играть и все, а там и турнир закончится.
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