УЕФА опубликовал изменения в заявках участников 1/16 финала Лиги Европы

Союз европейских футбольных ассоциаций опубликовал последние изменения, сделанные командами-участницами 1/16 финала Лиги Европы в своих заявках.

ЦСКА заявил Кристияна Бистровича и Ахмеда Мусу, никого не исключив.

«Локомотив» никого нового не заявил, зато из заявки выбыли Тимофей Маргасов и Дельвин Ндинга.

Заявка «Спартака» пополнилась новичком Софьяном Ханни и Игорем Леонтьевым.

«Зенит» заявил Егора Бабурина, Илью Скроботова и Антона Заболотного. Не будут играть в Лиге Европы Артем Дзюба, Максим Карпов, Иван Новосельцев и Максим Рудаков.

Со всеми изменениями в заявках остальных команд вы можете ознакомиться, пройдя по этой ссылке.