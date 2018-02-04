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Рамос: «Такое большое отставание „Реала“ от „Барселоны“ - это ненормально»

сегодня, 08:12

Капитан «Реала» Серхио Рамос уверен, что для мадридского клуба непозволительно отставать от «Барселоны» на 18 очков в турнирной таблице чемпионата Испании:

«Что-то мы сделали конкретно не так, ведь такое большое отставание от „Барселоны“ - это ненормально.

Мы потеряли очень много очков в матчах, ход которых мы контролировали.

Это один из наших худших сезонов, все, что у нас осталось, – это Лига чемпионов. Нам нужно оставаться единым целым, лишь в этом случае мы сможем чего-то добиться в данном турнире».

Напомним, вчера «сливочные» не сумели обыграть «Леванте» в матче 22-го тура Ла Лиги.

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Все комментарии
калач
калач
сегодня в 12:27
сколько еще будут терпеть этого физрука, гнать в шею его
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 11:57
Всё нормалььно.
Lazio-Kiev
Lazio-Kiev
сегодня в 11:53
У ФИФА по графику трофеи для МанСити и ПСЖ.
Inquisitоr
Inquisitоr
сегодня в 11:53
    Байкал Иркутск
    Байкал Иркутск
    сегодня в 11:48
    Во всём виноват только Роналду, как то не искренно выпрашивал пенальти там где их и в помине не было! Видать перестал посещать занятие по артистизму!
    Давуд
    Давуд
    сегодня в 11:47
    Ну прошлый год вы купили, а в этом году вы показываете на что способны
    vastudio
    vastudio
    сегодня в 11:35
    Нормально,Серёжа,нормально)))))
    BARCELONA-BEST
    BARCELONA-BEST
    сегодня в 11:32
    А где наш Властелин Пенальти?)
    18 ужасов по воротам и 0 голов))
    Да гнать надо в шею этого пегалдуса а не ЗП поднимать
    BARCELONA-BEST
    BARCELONA-BEST
    сегодня в 11:31
    Рот надо было держать на замке в прошлом сезоне дружок.
    Теперь жди билет на награждение Барсы)) Пике обязательно вышлет тебе билетик))
    This is BarCa
    This is BarCa
    сегодня в 11:30
    Чувак, это называется "КАРМА". Не надо было левые кубки ЛЧ брать.
    grafff
    grafff
    сегодня в 11:18
    Нормально
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 10:47
    КриРо: -Моё отставание от Месси по зряплате - это ненормально...
    BARCDJIN
    BARCDJIN
    сегодня в 10:39
    Реал убохххххх
    Real Madrid_Cristiano Ronaldo
    Real Madrid_Cristiano Ronaldo
    сегодня в 10:38
    Кризис закончится в ближайшее время. Роналду надеемся зажгет в ЛЧ, как в прошлом сезоне... А всех болельщиков Барсы поздравляю с победой в Ла Лиге) Но мы еще не сдаемся, еще дадим Вам бой) Вперед, Мадрид!)
    Saang
    Saang ответил Funny_Smailik
    сегодня в 10:19
    Funny_Smailik:
    Что-то не так? У Переса просто кончились деньги на арбитров! Я вообще удивлен как с такими клоунами Реал два раза ЛЧ смог взять. Судьи, не иначе :)
    Их арбитрам даже платить не надо - они сами по себе кретины
    Saang
    Saang
    сегодня в 10:18
    Реал, который не смог...
    hoolio_g
    hoolio_g
    сегодня в 10:16
    Это карма за прошлогодние отскоки
    SHMEL
    SHMEL
    сегодня в 09:56
    А по моему это вполне нормально и закономерно!
    Funny_Smailik
    Funny_Smailik ответил Kerri
    сегодня в 09:38
    а у Реала критические дни :)))
    Funny_Smailik
    Funny_Smailik
    сегодня в 09:37
    Что-то не так? У Переса просто кончились деньги на арбитров! Я вообще удивлен как с такими клоунами Реал два раза ЛЧ смог взять. Судьи, не иначе :)
    kolpankolpan
    kolpankolpan
    сегодня в 09:37
    Правый защитник проваливается.В Центр нужен опорник монстр.Постоянно дыра.В общем кондиции набирают, но не наберут.Три года подряд тяжко тянуться.Нереально.
    Непотопляемый Князь
    Непотопляемый Князь
    сегодня в 09:33
      Непотопляемый Князь
      Непотопляемый Князь
      сегодня в 09:32
        BARCDJIN
        BARCDJIN ответил Ragnar_Lodbrok
        сегодня в 09:31
        Ragnar_Lodbrok:
        Впереди вас ждут еще 2 поражения от ПСЖ
          BARCDJIN
          BARCDJIN
          сегодня в 09:31
          Впереди контрольный выстрел еще..
          Kerri
          Kerri
          сегодня в 08:59
          У всех бывает кризис.
          Ragnar_Lodbrok
          Ragnar_Lodbrok
          сегодня в 08:59
          Впереди вас ждут еще 2 поражения от ПСЖ
          vale46
          vale46
          сегодня в 08:56
          Та нормально всё,лысый физрук скажет что у нас всё ок и погнали дальше!
          112910415
          112910415
          сегодня в 08:44
          ненормально, да
          круглое число будет лучше смотреться!
          starche
          starche ответил BESTjuventus10
          сегодня в 08:38
          BESTjuventus10:
          в этом сезоне уже ничего не светит. у всех клубов бывают кризисные сезоны. следующий будет лучше.
          ...........Ещё лучше!)))
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