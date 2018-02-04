Рамос: «Такое большое отставание „Реала“ от „Барселоны“ - это ненормально»

Капитан «Реала» Серхио Рамос уверен, что для мадридского клуба непозволительно отставать от «Барселоны» на 18 очков в турнирной таблице чемпионата Испании:
«Что-то мы сделали конкретно не так, ведь такое большое отставание от „Барселоны“ - это ненормально.
Мы потеряли очень много очков в матчах, ход которых мы контролировали.
Это один из наших худших сезонов, все, что у нас осталось, – это Лига чемпионов. Нам нужно оставаться единым целым, лишь в этом случае мы сможем чего-то добиться в данном турнире».
Напомним, вчера «сливочные» не сумели обыграть «Леванте» в матче 22-го тура Ла Лиги.
18 ужасов по воротам и 0 голов))
Да гнать надо в шею этого пегалдуса а не ЗП поднимать
18 ужасов по воротам и 0 голов))
Да гнать надо в шею этого пегалдуса а не ЗП поднимать
Теперь жди билет на награждение Барсы)) Пике обязательно вышлет тебе билетик))
Теперь жди билет на награждение Барсы)) Пике обязательно вышлет тебе билетик))
круглое число будет лучше смотреться!
круглое число будет лучше смотреться!