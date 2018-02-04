Рамос: «Такое большое отставание „Реала“ от „Барселоны“ - это ненормально»

Капитан «Реала» Серхио Рамос уверен, что для мадридского клуба непозволительно отставать от «Барселоны» на 18 очков в турнирной таблице чемпионата Испании:

«Что-то мы сделали конкретно не так, ведь такое большое отставание от „Барселоны“ - это ненормально.

Мы потеряли очень много очков в матчах, ход которых мы контролировали.

Это один из наших худших сезонов, все, что у нас осталось, – это Лига чемпионов. Нам нужно оставаться единым целым, лишь в этом случае мы сможем чего-то добиться в данном турнире».

Напомним, вчера «сливочные» не сумели обыграть «Леванте» в матче 22-го тура Ла Лиги.