Роналду вернулся в состав «Аль-Насра» и готов сыграть против «Аль-Фатеха»

вчера, 12:17
Аль-ФатехЛоготип футбольный клуб Аль-Фатех (Эль-Хаса)0 : 2Логотип футбольный клуб Аль-Наср (Эр-Рияд)Аль-НасрМатч завершен

Форвард Криштиану Роналду вернулся в состав «Аль-Насра» и готов выйти на поле в выездном матче 22-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Фатеха», который состоится в субботу, 14 февраля. Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо. 41-летний португалец вместе с командой уже прибыл на выезд.

Ранее СМИ писали, что Роналду бойкотировал матчи из-за недовольства управлением клуба Суверенным фондом Саудовской Аравии (PIF) и действиями на трансферном рынке. Недавно состоялось собрание с участием представителей «Аль-Насра», на котором конфликт был улажен.

Все комментарии
realistBUBU
realistBUBU ответ Real Oviedo (раскрыть)
сегодня в 00:19
    Bombon
    Bombon ответ Agamaga005 (раскрыть)
    вчера в 23:33
      4gwm4j9ej2dg
      4gwm4j9ej2dg ответ Agamaga005 (раскрыть)
      вчера в 22:25, ред.
      Ты... мультик Ледниковый Период смотрел ? Там тигр на глупый вопрос мамонта мудро ответил: " Кого мы обманываем, Мэнни ?! "
      Вот также здесь и сейчас, для чего ты самообманом тут занимаешься ? Какая нахрен универсальность у Барселоны во все года ? Суарес на острие везде и всегда, Месси - свободный художник, который либо вправо на свой фланг уходил при 4-3-3, либо под Суаресом ложную девятку/ десятку ( не принципиально) изображал, трансформируя схему в 4-3-1-2 , где Кусакин и Ней на пару штрафную рвали в амплуа дуал-страйкеров.
      Едем ниже по хронологии...
      Сезоны 2009/2011. Атакующий треугольник в чистом виде, где Вилья - слева, Алвес - справа, а Педро - вершина атакующего ромба, под которым выстреливал Месси в амплуа атакующего хавбека при 4-2-1-3.

      Поэтому мужик. Давай тут прекратим вот эту ..., ну ты понимаешь что. Можно пытаться брать на горло в дискуссии, но переписывать футбольную историю себе дороже.
      Sergo81
      Sergo81
      вчера в 21:29
      Рон забил таки, как не смотрел. Но забил.
      Agamaga005
      Agamaga005 ответ ke2436bpwesj (раскрыть)
      вчера в 21:27
      Конечно. Кому нужен ЦН, если игра не идёт? Барселона в прошлом сезоне играла сильнее, чем сейчас играет.
      Барса и в лучшие годы играла без него, все были универсальными. Даже такие как Анри выполняли определённую роль давая свободу умным полузащитникам.
      А криш будет висеть в штрафной и ждать подачи, на большее он не способен. Нельзя обмануть молодость и природу.

      МС тоже выиграл ЛЧ благодаря коллективному действию, а не Холанду.
      Sergo81
      Sergo81 ответ c3hfctqsh5aw (раскрыть)
      вчера в 21:26
      Страйкером Криш стал вынужденно. А закрыть его позицию может Бруну. ПЗ много и без него
      ke2436bpwesj
      ke2436bpwesj ответ Agamaga005 (раскрыть)
      вчера в 21:20, ред.
      Игра без центрфорварда ? Ну и много ты наиграешь ? Твоя Барселона в прошлом сезоне дошла до 1/2 ЛЧ с живым центрфорвардом, и если бы не судейский беспредел, играла бы в финале, а в этом сезоне она сольётся, как срамная девка в 1/8, край в 1/4, потому что Лёва "умер", а Ферран всё ещё "в утробе".
      Сколько Сити штурмовал ЛЧ без центрфорварда и все мимо.
      Мильон и других примеров.
      Agamaga005
      Agamaga005 ответ Groboyd (раскрыть)
      вчера в 21:14
      Для кого красиво? В отличие от Роналду Месси говорит, что перед ЧМ примет решение исходя из физической формы, если будет чувствовать, что сможет принести пользу, то поедет. И он немного моложе, игра его тоже не такая энергозатратная как у Криша, игрок более командный, системный. Читает игру отлично, раздает хорошие голевые, на стандартах будет работать.
      Где-то с замены выйдет..., вариантов у Месси хватает. Не просто ехать чтоб там быть, а реально принести пользу.
      Agamaga005
      Agamaga005 ответ w953rjk69476 (раскрыть)
      вчера в 21:06, ред.
      Перспектива сидеть дома и не мешать сборной выглядит более убедительно.
      Что у вас всё крутится вокруг Криша? Португалия располагает талантами, чтоб строить игру без ЦН.
      Криш на эту роль уже не подходит. В Насре без него хорошо и сборной будет лучше, если он не поедет.

      Он ведь не ехал на похороны Жоты чтоб шума не было из-за его присутствия, в сборной будет лишний шум из-за обсуждений и спекуляций на эту тему, если он будет присутствовать.
      Сейчас ему не бойкотировать нужно игры, а спокойно играть забивая свои голы для преодоления отметки - тысяча.
      Но он обязательно поедет на ЧМ, потому что эго не допустит варианта " А вдруг сборная добьётся успеха без него", и представь какого ему будет?
      azne5bawje9h
      azne5bawje9h
      вчера в 19:49
      Лично мне приходит на ум лишь одна кандидатура - Рамуш ( из ПСЖ). Но этот товарищ, по большей части, сидит у Энрике на лавке.
      Поэтому тройка нападения , по моему видению, выглядит так: Леао ( Милан ) - левый крайний; Педру Нету ( Челси ) - правый; Рон - в центре.
      Capral
      Capral ответ c3hfctqsh5aw (раскрыть)
      вчера в 19:36
      Я плохо знаком с европейским футболом и в частности с португальскими нападающими, поэтому ничего не могу сказать, просто не задавался вопросом. Извините.
      c3hfctqsh5aw
      c3hfctqsh5aw ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 19:33
      Но вы знакомы с европейским футболом, где играют топовые португальцы, верно ? Кто на ваш взгляд способен из них , хотя бы номинально встать и закрыть позицию страйкера ?
      Capral
      Capral ответ kw756t7zmvq5 (раскрыть)
      вчера в 19:25
      Я уже писал, что незнаком с португальским футболом, но из последнего ЧЕ, понял, что Рон уже не подходит на эту позицию.
      kw756t7zmvq5
      kw756t7zmvq5 ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 19:24
      Рон балласт. Хорошо. Поставьте на место форварда у Португалии иную кандидатуру. Любую.
      Capral
      Capral ответ w953rjk69476 (раскрыть)
      вчера в 19:23
      Ну так я же ясно написал про ЧМ, исключительно. Просто я не вижу дальнейших перспектив у человека в 41год.
      w953rjk69476
      w953rjk69476 ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 19:20, ред.
      О какой дальнейшей перспективе Португалии с Роном может идти речь, окромя ЧМ в Штатах ? Есть и другие перспективы ? Всем ведь ясно, что это его последний большой турнир. И совершенно ведь очевидно, что при нынешних обстоятельствах, " мусор " будет присутствовать в плей офф. Ну ? И почему нельзя по вашему вести разговор в этой плоскости, в контексте ближайшей перспективы как сборной Португалии, так и Рона в ней ?
      Capral
      Capral
      вчера в 19:13
      Возможно, он именно так и сделает...
      Groboyd
      Groboyd
      вчера в 19:12
      Месси должен был уйти красиво, сразу после победного ЧМ.
      Capral
      Capral
      вчера в 19:11
      Знаешь, мне всегда неприятно слышать от оппонентов Рона, что он- балласт. Но если предельно откровенно, положа руку на сердце- это именно так. В 41 год, уже нечего делать на ЧМ, просто неприлично. И если Месси не поедет- это будет достойно.
      Groboyd
      Groboyd
      вчера в 19:06
      Да я то может и согласен. И думаю, что карьеру ему стоило может раньше завершить.
      Но, в сборной Португалии нет сильного ЦФ, поэтому неудивительно будет, если Рон будет основной. Тем более он нарцисс, эгоцентрист. Исходя из этого, не уверен, что он себя на скамейке видит. Только основа!
      Capral
      Capral
      вчера в 19:04
      Ну тогда извини, не понял.)))
      Capral
      Capral ответ a62ma97zajk3 (раскрыть)
      вчера в 19:03
      Но мы же говорим не про футбольный мусор, а про перспективу Португалии с Роном в дальнейшем.
      Groboyd
      Groboyd ответ d7ukw8mkdypr (раскрыть)
      вчера в 19:03
      Это абсолютно не верно. Можно сколько угодно быть в хорошей физической форме, но игровой тонус это тебе не заменит.
      Capral
      Capral
      вчера в 19:01
      У человека может быть 10 противоположных мнений, и что это значит? Сколько людей- столько мнений. Давай подождем до ЧМ, а потом вспомним наш разговор. Но из того, что я видел на последнем ЧЕ- он ничего не показал, даже против сб.Грузии. Предложить мне нечего, я плохо знаю португальский футбол, но я знаю другое, что Рон, в качестве ЦН- сборной не годится.
      d7ukw8mkdypr
      d7ukw8mkdypr ответ Groboyd (комментарий удален) (раскрыть)
      вчера в 19:00
      Для недалёких игровой тонус - лишь физика спортсмена.
      Groboyd
      Groboyd ответ yxq9jgcdvfvu (раскрыть)
      вчера в 18:59
      Для недалёких игровой тонус значения не имеет.
      a62ma97zajk3
      a62ma97zajk3 ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 18:59, ред.
      А кто пример ?
      На мундиале 48 сборных из которых, по большому счёту, половина - футбольный "мусор". Ты исключаешь его наличие в плей офф при нынешних обстоятельствах ( совокупности травм, болезней у ключевых топовых игроков) ? Я вот абсолютно не исключаю.
      Groboyd
      Groboyd
      вчера в 18:57
      Капрал, где я тебя оскорбил? Комментарий про недалёкость не тебе адресован.
      Groboyd
      Groboyd
      вчера в 18:56
      Вот этого я и хотел добиться. Видишь Капрал, у человека совсем противоположное мнение по Рона в сборной Португалии.

      И знаешь, критикушь - предлагай! Если ты считаешь его сейчас не помощником в сборной, то предложи вариант лучше.
      Рамуша, я думаю, ты видел вчера в матче с Ренном, который дваждый запорол атаку, где всё для него сделал Барколя.
      Capral
      Capral
      вчера в 18:53
      Ты только вчера предлагал нормально общаться, но уже сейчас переходишь на оскорбления. А потом обижаешься.
