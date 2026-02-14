Роналду вернулся в состав «Аль-Насра» и готов сыграть против «Аль-Фатеха»

1771060654

вчера, 12:17

Форвард вернулся в состав «Аль-Насра» и готов выйти на поле в выездном матче 22-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Фатеха», который состоится в субботу, 14 февраля. Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо. 41-летний португалец вместе с командой уже прибыл на выезд.