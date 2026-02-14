Роналду вернулся в состав «Аль-Насра» и готов сыграть против «Аль-Фатеха»

Форвард Криштиану Роналду вернулся в состав «Аль-Насра» и готов выйти на поле в выездном матче 22-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Фатеха», который состоится в субботу, 14 февраля. Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо. 41-летний португалец вместе с командой уже прибыл на выезд.
Ранее СМИ писали, что Роналду бойкотировал матчи из-за недовольства управлением клуба Суверенным фондом Саудовской Аравии (PIF) и действиями на трансферном рынке. Недавно состоялось собрание с участием представителей «Аль-Насра», на котором конфликт был улажен.
И что, пошли ему навстречу? Вкинули в наср кучу бабла, что бы накупить ему дорогих партнёров? Ответ нет! Только он бы потерял больше от этого бойкота.
И что, пошли ему навстречу? Вкинули в наср кучу бабла, что бы накупить ему дорогих партнёров? Ответ нет! Только он бы потерял больше от этого бойкота.
Игровая практика ? Не смеши. Там ( в СА) игроки её только теряют. Посмотри на Канселу в Барселоне. Во что превратился этот некогда могучий виртуоз бровки. Ужас.
Игровая практика ? Не смеши. Там ( в СА) игроки её только теряют. Посмотри на Канселу в Барселоне. Во что превратился этот некогда могучий виртуоз бровки. Ужас.