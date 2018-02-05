Каррера: «Ищем россиянина на позицию левого защитника»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера сообщил, что клубу нужен левый защитник с российским паспортом для конкуренции с Дмитрием Комбаровым.
«На позицию левого защитника мы ищем россиянина. Сейчас пробуем Рассказова, смотрим, готов ли он конкурировать с Дмитрием Комбаровым.
Зобнин хорошо справлялся со своей задачей, но это не его позиция. Если его там оставить, то могут быть трудности. А вообще с Зобниным мне повезло, потому что он может закрыть много позиций: левый и правый защитник, левый и правый вингер».
Напомним, в последнем контрольном матче «Спартак» проиграл китайскому клубу «Хебей Чайна Форчун».
Напомним, в последнем контрольном матче «спартак» проиграл китайскому клубу «Хебей Чайна Форчун».
А кого там Каррера ищет на позицию левого защитника сейчас не так уж и важно, до Еврокубков осталось 10 дней, кого бы не нашли его еще надо наиграть, а времени все равно не осталось!))
Напомним, в последнем контрольном матче «спартак» проиграл китайскому клубу «Хебей Чайна Форчун».
А кого там Каррера ищет на позицию левого защитника сейчас не так уж и важно, до Еврокубков осталось 10 дней, кого бы не нашли его еще надо наиграть, а времени все равно не осталось!))