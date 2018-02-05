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Каррера: «Ищем россиянина на позицию левого защитника»

вчера, 23:52

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера сообщил, что клубу нужен левый защитник с российским паспортом для конкуренции с Дмитрием Комбаровым.

«На позицию левого защитника мы ищем россиянина. Сейчас пробуем Рассказова, смотрим, готов ли он конкурировать с Дмитрием Комбаровым.

Зобнин хорошо справлялся со своей задачей, но это не его позиция. Если его там оставить, то могут быть трудности. А вообще с Зобниным мне повезло, потому что он может закрыть много позиций: левый и правый защитник, левый и правый вингер».

Напомним, в последнем контрольном матче «Спартак» проиграл китайскому клубу «Хебей Чайна Форчун».

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Все комментарии
Крейсер
Крейсер
сегодня в 00:54
Ждём возвращения Тигиева.
Есть Рассказов.
Морозовский
Морозовский
сегодня в 00:32
Россияне на дороге не валяются - это вам не аргентосы!
Footbolista
Footbolista ответил piercman
сегодня в 00:28
piercman:
зачем спартаку россиянин? лучше возьмите зулуса! глушаков обрадуется)
А что зулус не может быть россиянином?
Россия многонациональное государство к твоему сведению...
tamerlan71
tamerlan71
сегодня в 00:24
Тигиев в Арсенал?
Faustello
Faustello
сегодня в 00:23
У пупсов мне кажется все защитники левые ))
cska.78
cska.78
сегодня в 00:16
Мало у пупсов легионеров, берите еще :)
cpartak60
cpartak60 ответил Mr.Fish-ka
сегодня в 00:11
Mr.Fish-ka:
Рассказов заслужил свой шанс
да!надо пацану шанс предоставить со спартой!
Великолепный
Великолепный
сегодня в 00:09
Самое важное в конце текста
Напомним, в последнем контрольном матче «спартак» проиграл китайскому клубу «Хебей Чайна Форчун».
А кого там Каррера ищет на позицию левого защитника сейчас не так уж и важно, до Еврокубков осталось 10 дней, кого бы не нашли его еще надо наиграть, а времени все равно не осталось!))
vistory
vistory
сегодня в 00:09
Карера: "Ищем хорошего банщика."
Egorium
Egorium
сегодня в 00:05
Россиянина не надо, спевку из зулуссов не стоит разрушать.
Mr.Fish-ka
Mr.Fish-ka
сегодня в 00:01
Рассказов заслужил свой шанс
piercman
piercman
сегодня в 00:01
зачем спартаку россиянин? лучше возьмите зулуса! глушаков обрадуется)
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