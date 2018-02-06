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Каррагер: «Конте идет по пути Моуриньо»

сегодня, 08:31
УотфордЛоготип футбольный клуб Уотфорд4 : 1Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер прокомментировал поражение «Челси» от «Уотфорда» (1:4) в матче 26-го тура АПЛ. По мнению Каррагера, рулевой «синих» Антонио Конте идет по дороге бывшего наставника команды Жозе Моуриньо, который тоже сначала выиграл чемпионат, а следующий сезон провалил и был уволен еще до конца кампании.

«В начале сезона Конте сказал, что не хочет повторить сезон Моуриньо, но первый тайм игры с „Уотфордом“ напомнил мне о тех временах. Это тревожно, очень тревожно», — сказал Каррагер.

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Все комментарии
Кaдыш.
Кaдыш.
сегодня в 12:05
Ньюкасл идет по пути чемпика всея Англии
dark_Akex
dark_Akex
сегодня в 09:45
Скорее скатывается чем идёт.
FERIS
FERIS
сегодня в 09:22
Я тоже так считаю,Конте скоро отправят в отставку.
Foxes
Foxes
сегодня в 09:03
Два клоуна и два сапога пара.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 08:52
Жаль что проиграла Челси я на них поставил
cska plus
cska plus
сегодня в 08:49
Есть такое дело.
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