Каррагер: «Конте идет по пути Моуриньо»

Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер прокомментировал поражение «Челси» от «Уотфорда» (1:4) в матче 26-го тура АПЛ. По мнению Каррагера, рулевой «синих» Антонио Конте идет по дороге бывшего наставника команды Жозе Моуриньо, который тоже сначала выиграл чемпионат, а следующий сезон провалил и был уволен еще до конца кампании.

«В начале сезона Конте сказал, что не хочет повторить сезон Моуриньо, но первый тайм игры с „Уотфордом“ напомнил мне о тех временах. Это тревожно, очень тревожно», — сказал Каррагер.