Поединок «Сочи» и «Спартака» стартует в запланированное время

1772367923

сегодня, 15:25

Российская премьер-лига ( РПЛ ) подтвердила, что матч между футбольными клубами «Сочи» и «Спартак» из Москвы состоится в соответствии с запланированным графиком.

Пресс-служба лиги проинформировала о том, что игра начнется точно в назначенное время — 16:30 по московскому времени.