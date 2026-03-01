Поединок «Сочи» и «Спартака» стартует в запланированное время

Российская премьер-лига (РПЛ) подтвердила, что матч между футбольными клубами «Сочи» и «Спартак» из Москвы состоится в соответствии с запланированным графиком.
Пресс-служба лиги проинформировала о том, что игра начнется точно в назначенное время — 16:30 по московскому времени.
Ранее в СМИ появилась информация, что из-за потенциальной угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) матч «Сочи» — «Спартак» может быть перенесен на другое время. В РПЛ позже сообщили, что рассматривают отсрочку начала игры.