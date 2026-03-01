Глава РПЛ надеется на проведение встречи «Сочи» и «Спартака»

1772366271

сегодня, 14:57

Глава Российской премьер-лиги, , выразил надежду, что предстоящий матч между командами «Сочи» и «Спартак» в рамках 19-го тура пройдет в соответствии с запланированным графиком. Об этом он поделился с представителями СМИ .

Ранее в СМИ появилась информация о возможном переносе этого матча из-за объявленной угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В ответ на это в Российской премьер-лиге отметили, что не исключают возможность отложить начало игры.

«Мониторим ситуацию, — сказал Алаев. — Может быть перенос по времени начала на сегодня. Сейчас сообщили, что вроде бы цели сбиты. Надеюсь, что матч состоится».

Напомним, что начало матча между «Сочи» и «Спартаком» запланировано на 16:30 по московскому времени.