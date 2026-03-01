Top.Mail.Ru
В «Сочи» призвали фанатов не выходить на трибуны до начала матча РПЛ

сегодня, 15:07
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак16:30 Задерживается

Футбольный клуб «Сочи» обратился к болельщикам с просьбой не выходить на трибуны до начала матча 19-го тура РПЛ против «Спартака» и строго следовать инструкциям стюардов. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Ранее «Спорт-Экспресс» сообщал о возможном переносе встречи из-за угрозы атаки беспилотников. Позже в РПЛ уточнили, что рассматривают вариант отложения начала игры.

«Запуск зрителей, имеющих действующие билеты на матч, на стадион „Фишт“ будет осуществляться в ранее обозначенные сроки. При входе на стадион просим всех болельщиков незамедлительно проследовать в подтрибунные помещения, строго выполнять указания стюардов и сотрудников службы безопасности, а также сохранять спокойствие», — говорится в сообщении.

Начало матча «Сочи» — «Спартак» запланировано на 16:30 по московскому времени.

