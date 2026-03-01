Top.Mail.Ru
Матч «Черноморца» и «Торпедо» перенесли на 30 минут из-за угрозы атаки БПЛА

сегодня, 13:05
ЧерноморецЛоготип футбольный клуб Черноморец (Новороссийск)-:-Логотип футбольный клуб Торпедо (Москва)Торпедо15:30 Не начался

Матч между «Черноморцем» и «Торпедо» в рамках 22-го тура Первой лиги был перенесен на более позднее время из-за потенциальной угрозы безопасности.

Первоначально запланированный на 15:00 мск, старт встречи был отложен на 30 минут. Это решение было принято после получения информации о возможной атаке беспилотного летательного аппарата, что привело к принятию мер предосторожности для обеспечения безопасности всех участников и зрителей.

«Черноморец», занимающий 13-е место, имеет 24 очка, в то время как «Торпедо», расположившийся на 15-й позиции, набрал 21 очко.

Ранее матч хоккейного чемпионата между «Сочи» и ЦСКА был прерван и перенесен на более позднюю дату из-за аналогичной угрозы. Встреча, которая должна была состояться 23 февраля, была остановлена после первого периода и будет доиграна 11 марта в Москве.

