Начало матча «Сочи» — «Спартак» может быть отложено

Игра 19-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) между «Сочи» и московским «Спартаком» может начаться с опозданием. Причина — потенциальная угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщили в пресс-службе чемпионата.
Ранее «Спорт-Экспресс» сообщал, что руководство РПЛ рассматривает вариант переноса встречи из-за объявленной в Сочи опасности угрозы атаки БПЛА.
«На территории Сочи объявлен режим беспилотной опасности. Лига мониторит ситуацию. По согласованию с координационным штабом и основным вещателем, возможно, будет изменено время начала матча. О решении сообщим дополнительно», — говорится в сообщении.
Начало игры запланировано на 16:30 по московскому времени.