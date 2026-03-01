Начало матча «Сочи» — «Спартак» может быть отложено

1772365100

сегодня, 14:38

Игра 19-го тура Российской Премьер-лиги ( РПЛ ) между «Сочи» и московским «Спартаком» может начаться с опозданием. Причина — потенциальная угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщили в пресс-службе чемпионата.

Ранее «Спорт-Экспресс» сообщал, что руководство РПЛ рассматривает вариант переноса встречи из-за объявленной в Сочи опасности угрозы атаки БПЛА.

«На территории Сочи объявлен режим беспилотной опасности. Лига мониторит ситуацию. По согласованию с координационным штабом и основным вещателем, возможно, будет изменено время начала матча. О решении сообщим дополнительно», — говорится в сообщении.

Начало игры запланировано на 16:30 по московскому времени.