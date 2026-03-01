Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКалендари и расписания

В Катаре временно приостановили все турниры

сегодня, 13:26

Футбольная ассоциация Катара вынуждена временно приостановить все турниры, проводимые на её территории, вследствие текущей обстановки на Ближнем Востоке, — объявила её пресс-служба.

Постановление вступает в силу с 1 марта и будет применяться до дальнейшего уведомления. Новые даты объявятся по установленному порядку.

28 февраля Израиль и Соединённые Штаты приступили к военной операции против Ирана. По сообщениям иранского агентства Mehr, Иран нанес ответный удар по американским военным базам, размещённым в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. Страны региона закрывают свое воздушное пространство, а авиакомпании приостановили рейсы.

Азиатская конфедерация футбола отложила первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов в Западном регионе, запланированные на 2 и 3 марта в Абу‑Даби, Дохе и Дубае.

Подписывайся в ВК
Все новости
Источник: itar-tass.com Фото: Сайт ФК «Аль-Садд»
ОфициальноМатч «Черноморца» и «Торпедо» перенесли на 30 минут из-за угрозы атаки БПЛА
Сегодня, 13:05
ОфициальноАФК перенесла игры Западного региона азиатской Лиги чемпионов
Сегодня, 09:00
Начало матча РПЛ в Махачкале сдвинули из-за непогоды
Вчера, 20:25
ОфициальноВ Израиле отменили все сегодняшние матчи
Вчера, 11:30
РФС подтвердил проведение матча России против Мали
27 февраля
Россия сыграет против Никарагуа
27 февраля
Комментарии отключены, Вы можете обсудить материал в нашем паблике VK
 