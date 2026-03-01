В Катаре временно приостановили все турниры

1772360803

сегодня, 13:26

Футбольная ассоциация Катара вынуждена временно приостановить все турниры, проводимые на её территории, вследствие текущей обстановки на Ближнем Востоке, — объявила её пресс-служба.

Постановление вступает в силу с 1 марта и будет применяться до дальнейшего уведомления. Новые даты объявятся по установленному порядку.

28 февраля Израиль и Соединённые Штаты приступили к военной операции против Ирана. По сообщениям иранского агентства Mehr, Иран нанес ответный удар по американским военным базам, размещённым в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. Страны региона закрывают свое воздушное пространство, а авиакомпании приостановили рейсы.

Азиатская конфедерация футбола отложила первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов в Западном регионе, запланированные на 2 и 3 марта в Абу‑Даби, Дохе и Дубае.