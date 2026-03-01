Игра между «Черноморцем» и «Торпедо» пройдет без зрителей

1772364945

сегодня, 14:35

В связи с потенциальной угрозой атаки беспилотников, футбольный матч между «Черноморцем» и «Торпедо» в рамках 22-го тура Первой лиги, первоначально запланированный на воскресенье в Новороссийске, будет проведен без зрителей. Об этом сообщила пресс-служба московского клуба.

Ранее матч был отложен на полчаса из-за полученного предупреждения о возможной атаке беспилотников. Первоначально матч должен был начаться в 15:00 по московскому времени.

Стоит отметить, что «Черноморец» сейчас занимает 13-ю позицию в турнирной таблице с 24 очками, в то время как «Торпедо» располагается на 15-м месте с 21 очком.