«Рубин» обыграл венгерский «Дьошдьер»

«Рубин» в контрольном матче на сборе в Турции обыграл венгерский «Дьошдьер». Этим поединком казанцы завершают свой второй сбор.
«Рубин» - «Дьошдьер» - 2:0 (0:0)
Голы: Канунников 61, Сикоев 68.
«Рубин»: Джанаев (Рыжиков 46), Кудряшов, Гранат, Навас (Кузьмин 46), Камболов (Сорокин 40), Набиуллин (Махатадзе 46), Ахметов (Сикоев 62), Оздоев (Шекари 62), Жемалетдинов (Канунников 73; Ахметов 80), Канунников (Голдобин 62), Азмун (Гилязутдинов 46).
Жду комменты про "физрука", "туркмена", "жулика", "барыги", ну и конечно от Ильдарки: " Бердыев всё продал"))). С победой Николая и Ко!).
Жду комменты про "физрука", "туркмена", "жулика", "барыги", ну и конечно от Ильдарки: " Бердыев всё продал"))). С победой Николая и Ко!).