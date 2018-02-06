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«Рубин» обыграл венгерский «Дьошдьер»

вчера, 14:20

«Рубин» в контрольном матче на сборе в Турции обыграл венгерский «Дьошдьер». Этим поединком казанцы завершают свой второй сбор.

«Рубин» - «Дьошдьер» - 2:0 (0:0)
Голы: Канунников 61, Сикоев 68.

«Рубин»: Джанаев (Рыжиков 46), Кудряшов, Гранат, Навас (Кузьмин 46), Камболов (Сорокин 40), Набиуллин (Махатадзе 46), Ахметов (Сикоев 62), Оздоев (Шекари 62), Жемалетдинов (Канунников 73; Ахметов 80), Канунников (Голдобин 62), Азмун (Гилязутдинов 46).

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Все комментарии
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 23:18
Справка
Дана коням в том, что клуб "Эльче" не играет
в первых двух главных дивизионах чемпионата Испании.
«Дьошдьер» занимает 6 место в чемпионате Венгрии.
RussianHorse
RussianHorse
вчера в 16:04
Грасия разгромил Челси, жулик идет на 14 месте и довольствуется победой в товарняке над каким-то венгерским ноунеймом.
Майкл59ru
Майкл59ru
вчера в 15:31
Ну контрольные матчи это конечно хорошо,но главное это чемпионат. А в чемпионате у них с победами туго.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
вчера в 15:21
Поздравляю Рубин с победой на сборах
Казанский
Казанский
вчера в 15:09
Надюсь похороны это спарак...Ну а что?(((
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1 ответил Казанский
вчера в 15:05
Казанский:
Согласен с Сергеевичем....Ну первый тайм не Ай-Си....Второй матч сыграли,,,,Ю,
Надеюсь не дадим повода говорить Деду цитаты Пифагора?).
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1 ответил Казанский
вчера в 15:02
Казанский:
Согласен с Сергеевичем....Ну первый тайм не Ай-Си....Второй матч сыграли,,,,Ю,
Здорово Коля! Чё-то маргиналов не видать? Как думаешь? Пошли на исправление?)
Кaдыш.
Кaдыш.
вчера в 14:45
А Ньюкасл слабо??
Казанский
Казанский
вчера в 14:42
Согласен с Сергеевичем....Ну первый тайм не Ай-Си....Второй матч сыграли,,,,Ю,
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 14:41
С победой, "Рубин"!!!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 14:38
"Рубин" закончил сбор на мажорной ноте.
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
вчера в 14:26
Мо-ло-дцы! Забили во-втором, а это,в разбирающемуся болельщику, многое говорит..).
Жду комменты про "физрука", "туркмена", "жулика", "барыги", ну и конечно от Ильдарки: " Бердыев всё продал"))). С победой Николая и Ко!).
azures
azures
вчера в 14:21
Странно, если учесть, что Рубин явно слабее.
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