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Роналдо: «Неймар может стать лучшим игроком в мире, а „Реалу“ нужны лучшие»

сегодня, 04:23

Знаменитый бразильский нападающий Роналдо прокомментировал слухи об интересе «Реала» к его соотечественнику Неймару, выступающему за «Пари Сен-Жермен»:

«Неймар – превосходный футболист, он может стать лучшим игроком в мире через пару лет, а „Реалу“ нужны лучшие.

Но я не слышал, чтобы кто-то из официальных лиц в „Реале“ что-то говорил о Неймаре. Однако, им следует подумать о том, что есть в их распоряжении. Этот сезон складывается для „Реала“ непросто, но им необходимо выйти на прежний уровень».

Ранее Роналдо отметил, что Неймар способен стать обладателем «Золотого мяча».

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Все комментарии
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 08:42
Просто это и так понятно,что кроме Реала петух не нужен никому! В АПЛ он точно ни хрена не покажет,с ПСЖ вариантов нет получить ЗМ,в серии А столько платить не будут(так же как и в Баварии).Вот он в Реал без мыла и лезит!
ДСА
ДСА
сегодня в 07:28
Ныть точно может не хуже Роналду.
Naim Nabiev
Naim Nabiev
сегодня в 07:06
в футболе есть выбор, золотой мяч или мешок денег за обоими ни как
Неймару удачи и хорошего выбора
рус фан
рус фан
сегодня в 04:44
Феномен понимает что Ней если перейдет в Реал почти наверняка поднимет зм над головой.
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