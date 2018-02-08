Роналдо: «Неймар может стать лучшим игроком в мире, а „Реалу“ нужны лучшие»

Знаменитый бразильский нападающий Роналдо прокомментировал слухи об интересе «Реала» к его соотечественнику Неймару, выступающему за «Пари Сен-Жермен»:

«Неймар – превосходный футболист, он может стать лучшим игроком в мире через пару лет, а „Реалу“ нужны лучшие.

Но я не слышал, чтобы кто-то из официальных лиц в „Реале“ что-то говорил о Неймаре. Однако, им следует подумать о том, что есть в их распоряжении. Этот сезон складывается для „Реала“ непросто, но им необходимо выйти на прежний уровень».

Ранее Роналдо отметил, что Неймар способен стать обладателем «Золотого мяча».