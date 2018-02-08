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Башкин: «Введение штрафов за подделку билетов на ЧМ-18 - обязательство России»

сегодня, 12:39

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин заявил, что введение штрафов за незаконную реализацию и подделку билетов на матчи чемпионата мира 2018 является обязательством России перед своими гражданами и ФИФА.

«Не было необходимости проводить исследования, поскольку основанием для принятия закона является не повышенное количество случаев, а юридические обязанности, которые мы взяли на себя, это обязательство нашего государства. Даже два-три случая в данной ситуации недопустимы, на предшествующих чемпионатах мира такие инциденты были.

Это закон короткого действия, он распространяется на время проведения мероприятия. То есть после завершения мундиаля этот закон должен потерять свою силу. Это все делается для того, чтобы жизнь граждан была комфортнее и безопаснее, мы понимаем, что это прежде всего важно для наших граждан».

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Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 13:15
А до этого за подделку билетов награждали Почетными грамотами?
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