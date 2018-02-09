  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Германия. Бундеслига
  • Франция. Лига 1
  • Австралия. А-Лига
  • Албания. Суперлига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Дания. Суперлига
  • Испания. Сегунда
  • Катар. Старс Лига
  • Кубок Либертадорес
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Румыния. Лига 1
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Турция. Супер-Лига
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
Германия. Бундеслига 2017/2018, 22 тур1X2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг -:- Логотип футбольный клуб АугсбургАугсбургФонбет1.653.755.35
Испания. Примера 2017/2018, 23 тур1X2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетик Б (Бильбао)Атлетик Б -:- Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-ПальмасФонбет1.444.557
Италия. Серия А 2017/2018, 24 тур1X2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)Фиорентина -:- Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусФонбет4.83.51.88
Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М -:- Логотип футбольный клуб Стремсгодсет (Драммен)Стремсгодсет---
Франция. Лига 1 2017/2018, 25 тур1X2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Сент-ЭтьенСент-Этьен -:- Логотип футбольный клуб МарсельМарсельФонбет3.953.551.9

Ари: «„Локомотив“ уже изучал „Ниццу“, будем готовы к игре»

сегодня, 10:46
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)-:-Логотип футбольный клуб НиццаНицца22.02.2018 в 19:00 Не начался

Нападающий «Локомотива» Ари рассказал о подготовке к матчам 1/16 финала Лиги Европы с «Ниццей», а также поведал о состоянии своего колена. Форвард полгода восстанавливался после травмы крестообразных связок.

«Уже изучали соперника, нам показывали, как „Ницца“ играет. Это очень сильная команда, быстрая, хорошо играет в пас, будет интересный матч. Марио [Балотелли] нужно будет уделить большое внимание, это очень сильный футболист, играет контактно и быстро. Мы будем готовы к этой встрече.

Я чувствую себя очень хорошо, в [товарищеском] матче понял, что уже готов [играть]. Веду себя аккуратно в тренировках и матчах, но колено не беспокоит, все нормально. В принципе, сборы тяжелые, мы много бегаем, но это правильно, нужно работать, чтобы хорошо подготовиться к чемпионату».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Джикия: «Я нашел причину „проклятия крестов“ в „Спартаке“»
Сегодня, 13:24 0
Слуцкий: «Рэмзи - мой любимчик в „Арсенале“. Идеальный игрок!»
Сегодня, 11:41 28
Семин: «Посмотрим еще один матч „Ниццы“ в чемпионате Франции»
Сегодня, 11:25 6
Синицын: «55 тысяч фанатов „Црвены Звезды“ так оглушают, ужас»
Сегодня, 10:13 23
Широков: «Сомневаюсь, что Смолов где-нибудь сидел бы на скамейке запасных»
Сегодня, 02:12 7
Шалимов: «Шатов по своей готовности оставил хорошее впечатление»
Сегодня, 01:34 4
Обсудить
Все комментарии
Locomotive Breath
Locomotive Breath ответил Байкал-38
сегодня в 13:20
По сумме двух матчей надо идти дальше. Пусть это не будет выглядеть феерично, но важен итог! ЛОКО ВПЕРЁД!!!
MIKITA463295
MIKITA463295
сегодня в 12:58
Нелязя недооценивать ниццу,это команда достаточно сильная чтобы дать бой любому...
Slavia Praha
Slavia Praha
сегодня в 11:07
Удачи Локомотиву!
drug01
drug01
сегодня в 11:03
А Ницца давно изучила игру Локомотива
нечитайло
нечитайло
сегодня в 11:02
Ждём отличных результатов, удачи
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 11:02
В виду того, что у нас первый официальный матч после большого перерыва, на фоне того, что Ницца в самом разгаре сезона, надо просто надёжно сыграть в обороне, ну если повезёт, то гол в контр атаке будет здорово!
Удачи ЛОКО и всем нашим российским клубам!!! Болейте за наших, а не за чужих!
амурец
амурец
сегодня в 10:55
удачи Локо
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100