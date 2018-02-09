Ари: «„Локомотив“ уже изучал „Ниццу“, будем готовы к игре»

Нападающий «Локомотива» Ари рассказал о подготовке к матчам 1/16 финала Лиги Европы с «Ниццей», а также поведал о состоянии своего колена. Форвард полгода восстанавливался после травмы крестообразных связок.

«Уже изучали соперника, нам показывали, как „Ницца“ играет. Это очень сильная команда, быстрая, хорошо играет в пас, будет интересный матч. Марио [Балотелли] нужно будет уделить большое внимание, это очень сильный футболист, играет контактно и быстро. Мы будем готовы к этой встрече.

Я чувствую себя очень хорошо, в [товарищеском] матче понял, что уже готов [играть]. Веду себя аккуратно в тренировках и матчах, но колено не беспокоит, все нормально. В принципе, сборы тяжелые, мы много бегаем, но это правильно, нужно работать, чтобы хорошо подготовиться к чемпионату».