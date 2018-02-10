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Вальверде: «Не знаю, выйдет ли Пике в „старте“, но мы уже рисковали его здоровьем»

вчера, 17:40
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона-:-Логотип футбольный клуб ХетафеХетафе18:15 Не начался

Защитник «Барселоны» Жерар Пике провел 83 минуты в кубковом матче с «Валенсией», несмотря на проблемы с коленом. Появился футболист и в заявке «блаугранас» на матч 23-го тура чемпионата Испании с «Хетафе». Наставник каталонцев Эрнесто Вальверде рассказал о состоянии оборонца и других своих игроков:

«Не знаю, выйдет ли Пике в „старте“, у него и правда возникли проблемы после матча с „Эспаньолом“, однако мы уже рисковали его здоровьем во время поединка с „Валенсией“, так как встреча имела большое значение.

Что касается Дембеле, все зависит от того, как он поработает. Мы будем очень осторожны с решениями, возвращаться в строй надо поступательно. Мы думаем, что завтрашняя игра может стать подходящей.

Вермален на последней стадии восстановления и присоединится к общей группе на следующей неделе».

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Все комментарии
Apsny
Apsny
вчера в 21:28
Не стоит рисковать ни одним из них.
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
вчера в 20:05
Да можно в чемпионате где Барса стала чемпионом уже в ноябре можно вообще дубль выпускать, у реала хоть будет шанс чуть чуть догнать ахах
Непотопляемый Князь
Непотопляемый Князь
вчера в 19:15
У пикешы всегда проблемы с коленами - дрожат от страха. Аха-ха)
Пластун
Пластун
вчера в 18:22
Нужна победа и только победа. Потом пойдут матчи в ЛЧ и ЛЛ как совсем недавно в ЛЛ и КК. Атака должна решать и забивать не раскачиваясь. Потому как потом надо будет жать, а Мина пока не понятно как играет и другого 100% защитника нет.
Пластун
Пластун ответил Groove000
вчера в 18:20
Groove000:
лучше поберечь Пике и выпустить Мину
Так только один Мина и остался. Умтити из-за карточек пропустит матч.
BARCDJIN
BARCDJIN
вчера в 17:56
Беречь...Чемп уже почти выйгран...Хотя Атлеты щам могут поднажать..
Groove000
Groove000 ответил Брулин
вчера в 17:55
Брулин:
БАРСЕЛОНА выиграет у Хетафе без Пике, которому лучше полноценно восстановиться к матчу с Челси.
честно говоря, посмотрев их матч с Уотфордом, вижу, что Челси сейчас недалеко от Хетафе ушли)
Брулин
Брулин
вчера в 17:52
БАРСЕЛОНА выиграет у Хетафе без Пике, которому лучше полноценно восстановиться к матчу с Челси.
Groove000
Groove000
вчера в 17:43
лучше поберечь Пике и выпустить Мину
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