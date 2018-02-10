Вальверде: «Не знаю, выйдет ли Пике в „старте“, но мы уже рисковали его здоровьем»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике провел 83 минуты в кубковом матче с «Валенсией», несмотря на проблемы с коленом. Появился футболист и в заявке «блаугранас» на матч 23-го тура чемпионата Испании с «Хетафе». Наставник каталонцев Эрнесто Вальверде рассказал о состоянии оборонца и других своих игроков:

«Не знаю, выйдет ли Пике в „старте“, у него и правда возникли проблемы после матча с „Эспаньолом“, однако мы уже рисковали его здоровьем во время поединка с „Валенсией“, так как встреча имела большое значение.

Что касается Дембеле, все зависит от того, как он поработает. Мы будем очень осторожны с решениями, возвращаться в строй надо поступательно. Мы думаем, что завтрашняя игра может стать подходящей.

Вермален на последней стадии восстановления и присоединится к общей группе на следующей неделе».