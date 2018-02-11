Вальверде: «Для „Барселоны“ наступает определяющий период, когда решится всё»

Сегодня «Барселоне» предстоит встреча с «Хетафе» в 23-м туре чемпионата Испании, а уже 20 февраля команда сыграет с «Челси» в Лиге чемпионов. Рулевой каталонцев Эрнесто Вальверде находит эту часть сезона решающей:
«„Хетафе“ мало забивает в выездных матчах, но здорово обороняется и проводит отличный сезон после повышения в классе. Это будет опасный матч, который мы проводим уже через три дня после выхода в финал Кубка Испании.
Мы нуждаемся в поддержке болельщиков, ведь сейчас наступает определяющий период, когда решится всё».
Ранее Вальверде отметил, что участие Жерара Пике в матче с «Хетафе» остается под вопросом.
В чемпионате Испании уже все ясно,но я желаю барсе не нарушать традиций и вылететь в 1/4 лч (то что они пройдут нынешний Челси который влетает 0:3 аутсайдеру АПЛ,да еще и на своем поле,я не сомневаюсь! Челси сдох!)
В чемпионате Испании уже все ясно,но я желаю барсе не нарушать традиций и вылететь в 1/4 лч (то что они пройдут нынешний Челси который влетает 0:3 аутсайдеру АПЛ,да еще и на своем поле,я не сомневаюсь! Челси сдох!)
А вот в ЛЧ произойти может все,что угодно,тем более в соперниках классически неудобная Чукотка.
А вот в ЛЧ произойти может все,что угодно,тем более в соперниках классически неудобная Чукотка.