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Вальверде: «Для „Барселоны“ наступает определяющий период, когда решится всё»

вчера, 13:39
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона0 : 0Логотип футбольный клуб ХетафеХетафеМатч завершен

Сегодня «Барселоне» предстоит встреча с «Хетафе» в 23-м туре чемпионата Испании, а уже 20 февраля команда сыграет с «Челси» в Лиге чемпионов. Рулевой каталонцев Эрнесто Вальверде находит эту часть сезона решающей:

«„Хетафе“ мало забивает в выездных матчах, но здорово обороняется и проводит отличный сезон после повышения в классе. Это будет опасный матч, который мы проводим уже через три дня после выхода в финал Кубка Испании.

Мы нуждаемся в поддержке болельщиков, ведь сейчас наступает определяющий период, когда решится всё».

Ранее Вальверде отметил, что участие Жерара Пике в матче с «Хетафе» остается под вопросом.

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Все комментарии
eleven LC
eleven LC ответил alex1990for
вчера в 19:30
Поглядим!
alex1990for
alex1990for ответил eleven LC
вчера в 16:22
eleven LC:
Барса традиционно сдает в марте-апреле,это доказывает последние 2 сезона в лч где они далее 1/4 не прошли! В чемпионате Испании уже все ясно,но я желаю барсе не нарушать традиций и вылететь в 1/4 лч (то что они пройдут нынешний Челси который влетает 0:3 аутсайдеру АПЛ,да еще и на своем поле,я не сомневаюсь! Челси сдох!)
желай, что угодно, и наблюдай 1.4 без реала)
eleven LC
eleven LC
вчера в 14:42
Барса традиционно сдает в марте-апреле,это доказывает последние 2 сезона в лч где они далее 1/4 не прошли!
В чемпионате Испании уже все ясно,но я желаю барсе не нарушать традиций и вылететь в 1/4 лч (то что они пройдут нынешний Челси который влетает 0:3 аутсайдеру АПЛ,да еще и на своем поле,я не сомневаюсь! Челси сдох!)
Великий Князь
Великий Князь ответил Bars kg
вчера в 14:30
Bars kg:
Говорят Бармалей как раз а настоящее время берет уроки в Мадриде у Перца
У перца он лишь играет на губной гармошке. Аха-ха)
Bars kg
Bars kg ответил Великий Князь
вчера в 14:29
Говорят Бармалей как раз а настоящее время берет уроки в Мадриде у Перца
амурец
амурец
вчера в 14:17
такая тенденция сложилась, что пройти Челси Барселона в состоянии только при помощи судей, надеюсь хоть сейчас Барселона не прибегнет к помощи судей
Великий Князь
Великий Князь ответил вoлгoдoн
вчера в 14:08
вoлгoдoн:
Февраль-март традиционно тяжелый период для Барселоны. Благо в чемпе гандикап создан. А вот в ЛЧ произойти может все,что угодно,тем более в соперниках классически неудобная Чукотка.
Всё что угодно произойти не может. Произойдёт экскурсия по Лондону, а дальше икона продолжит ставить на колени грозные Лас-Пальмасы и Осасуны. Аха-ха)
Великий Князь
Великий Князь
вчера в 14:07
Основной вопрос на повестке дня - сможет ли Бармалей завербовать или купить судью под ЛЧ так же как и под Лол-Лигу?)
вoлгoдoн
вoлгoдoн
вчера в 14:01
Февраль-март традиционно тяжелый период для Барселоны. Благо в чемпе гандикап создан.
А вот в ЛЧ произойти может все,что угодно,тем более в соперниках классически неудобная Чукотка.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
вчера в 13:59
Мае мнение Барселона победит
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 13:52
Челси серьезный соперник, у Конте больше опыта, чем у Вальверде в евротурнирах. Конте может подготовить команду на 2 матча должным образом, так что надо усиленно надо готовиться Вальверде и быть начеку
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