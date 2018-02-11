Марадона: «Икарди - позорище!»

Легендарный нападающий Диего Марадона в очередной раз раскритиковал национальную сборную Аргентины.



«Если Месси будет в форме, то он сможет скрыть все недостатки сборной Аргентины на чемпионате мира. У нас нет полузащиты, которая бы имела право так называться. Не могу поверить, что Билья (хавбек „Милана“ - прим.) выступает за сборную. Никто больше не боится нашу национальную команду. Если бы не Месси, то сборную Аргентины вообще бы перестали уважать.



Тевес? Я думаю, что он должен играть на чемпионате мира, больше на роль чистого форварда никто не подходит. Игуаин заслуживает нового шанса. Он в 10 раз лучше, чем это позорище Икарди!»



Ранее Диего Марадона призвал нападающего «Реала» Криштиану Роналду быть скромнее.