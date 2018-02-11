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Марадона: «Икарди - позорище!»

вчера, 14:33

Легендарный нападающий Диего Марадона в очередной раз раскритиковал национальную сборную Аргентины. 

«Если Месси будет в форме, то он сможет скрыть все недостатки сборной Аргентины на чемпионате мира. У нас нет полузащиты, которая бы имела право так называться. Не могу поверить, что Билья (хавбек „Милана“  - прим.) выступает за сборную. Никто больше не боится нашу национальную команду. Если бы не Месси, то сборную Аргентины вообще бы перестали уважать.

Тевес? Я думаю, что он должен играть на чемпионате мира, больше на роль чистого форварда никто не подходит. Игуаин заслуживает нового шанса. Он в 10 раз лучше, чем это позорище Икарди!»

Ранее Диего Марадона призвал нападающего «Реала» Криштиану Роналду быть скромнее. 

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Все комментарии
Raamtvall
Raamtvall
вчера в 20:24
Позорищу, забившему рукой, слова не давали. Где б была твоя Аргентина, если бы Эквадор не купили в последнем матче? Гном твой облизанный весь отбор еле ползал, ни черта не показав. Хотя нет, постойте - с Перу был фееричный промах. Но на этом всё.
Правдин Семён
Правдин Семён
вчера в 20:00
Не вполне прав дон Диего. Вице -чемпионы мира, как никак.
Ozabot
Ozabot ответил cska plus
вчера в 19:33
cska plus:
Чего этот наркоман так ополчился против Икарди.
Завидует, что не он потрахивает бывшую жену Макси Лопеса.
Ozabot
Ozabot
вчера в 19:32
Марадона, конечно, отличный игрок был, талант и лидер своей команды. Но не думаю, что у него хватает таланта на то, чтобы говорить, кого брать в сборную, а кого — нет. Вспомните, какой легендарный состав был под его руководством на чемпионате мира, и чем все это закончилось. Ну, и к Икарди-то какое у него дело? Не его же жену увел. А он так мусолит эту тему, будто сам рогами в двери не пролазит.
УрсХох
УрсХох ответил Так Себе Аналитик
вчера в 18:55
Так Себе Аналитик:
"Игуаин заслуживает нового шанса. Он в 10 раз лучше, чем это позорище Икарди!" Только при этом "позорище Икарди" забил половину голов своей команды, а Игуаин 14, из них 3 в избиении "Сассуоло", причем в концовке встречи, причем Икарди к тому времени уже травмирован был. Без Икарди "Интер" был бы именно там, куда Князь (и не без оснований, с такой кармой только туда и дорога) хотел бы его отправить.
Так себе аргументы,ибо:
1.Если в Интере больше некому,крорме Икарди,забивать,то чья это проблема?
2.Половину голов?А если бы их было три?Пять?
3.А какому топу забивал Икарди?
4.Икарди даже и Сассуоло не забил.
112910415
112910415
вчера в 18:22
с годами люди становятся ворчливы
Bavaria_M
Bavaria_M ответил Тага Дага
вчера в 17:58
Тага Дага:
Без Месси Аргентина на чемпионат мира не попала бы...про Игарди ничего не могу сказать, а вот Игуаин правда запорол несколько моментов в решающих матчах.Марадона гений,и лучший футболист мира ХХ-го века..имеет право критиковать. А лучший футболист 21 века...знают все.Уже пора южноамериканцам забрать чемпионат мира. ..а то европейцы три последних забрали...
скорей без взятки что целая сборная перед важным матчем соперника бухала с путами ага
Bavaria_M
Bavaria_M
вчера в 17:55
ну арги как раз таки и перестали уважать из за гнома, который и развалил все своими выходками. и то что сам уходил из сборной так еще и подруг прихватил лол
NGY
NGY
вчера в 17:50
Игуаин, Агуэро, Икарди, Дибала, Ди Мария, Маскерано, Отаменди...,

с таким подбором игроков, Аргентину не бояться невозможно, так что Диего ерунду какую-то городит!

Если они привыкли, играть все на одного Месси, а не командно...,то тут уже "позорище" не Икарди, а тренер.
mugik1973
mugik1973 ответил kola111111111111
вчера в 17:43
Удивительно, ты об этом знаешь и больше не кто об этом сведует. Тебе нужно срочно предложить себя Путину. Без ттвоего навыка все знать Путину не куда
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
вчера в 17:42
Опять нарик выгораживает гнома
спартак 1987
спартак 1987
вчера в 17:41
на чемпионат мира нужно брать сильнейших, Икарди и Игуаин должны играть оба в нападении!!! тренер италии уже сделал свой выбор, Баллотели его не устраивал, типо характер тяжёлый, Марио ему не жена и можно было перетерпеть ради италии и не позорить её на весь мир!!!!!!!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 17:29
"Игуаин заслуживает нового шанса. Он в 10 раз лучше, чем это позорище Икарди!" Только при этом "позорище Икарди" забил половину голов своей команды, а Игуаин 14, из них 3 в избиении "Сассуоло", причем в концовке встречи, причем Икарди к тому времени уже травмирован был. Без Икарди "Интер" был бы именно там, куда Князь (и не без оснований, с такой кармой только туда и дорога) хотел бы его отправить.
audioman
audioman
вчера в 17:23
Диего Армандо опять устряпаный?))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 17:22
И, главное, авторитетное мнение насчет Икарди от наркомана, который разбил бутылку о голову подруги, избил девушку-жертву ДТП после того, как врезался в ее машину, судится давно с женой и дочерью и к тому же еще зарекомендовал себя как нулевой тренер, то есть его мнение по поводу Икарди так же авторитетно, как мнение Ольги Бузовой о симфониях Бетховена.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 17:18
Смешно, когда кто-то тут говорит про охотников за чужими женами, Макси Лопес доказал уже, кто он такой, когда Икарди всеми правдами и неправдами не брали в сборную, когда он выдавал отличные результаты. И мы знаем, почему его не брали - из-за того, что кое-кто словечко замолвил. Друг Макси Лопеса один невысокого роста.

И это при том, что Нара говорила в интервью, что отношения с Лопесом на момент встречи у них закончились, был только штамп в паспорте. И трое общих детей Макси с Нарой ему оказались не нужны, и их полностью воспитывают Нара с Икарди.

То есть мы видим человека, который бросил своих детей, который открыто мстит Икарди, и при этом все за него.

Ну да, ну да, Наре нужно было до конца жизни жить со мстительным другом Месси без отцовских чувств, правильно.
cska plus
cska plus
вчера в 17:17
Чего этот наркоман так ополчился против Икарди.
kola111111111111
kola111111111111
вчера в 17:04
тевеса уже давно не берут в сборную из за того что месси его не хочет там видеть.хотя он не хуже агуэро и лучше игуаина на голову
Sadjon
Sadjon
вчера в 16:57
У всех бывают критические дни....
MALOVAR
MALOVAR
вчера в 16:37
Марадонна потом исправился ,сказал мол это он про Зенит говорил
Inquisitоr
Inquisitоr
вчера в 16:28
    Тага Дага
    Тага Дага
    вчера в 16:24
    Без Месси Аргентина на чемпионат мира не попала бы...про Игарди ничего не могу сказать, а вот Игуаин правда запорол несколько моментов в решающих матчах.Марадона гений,и лучший футболист мира ХХ-го века..имеет право критиковать. А лучший футболист 21 века...знают все.Уже пора южноамериканцам забрать чемпионат мира. ..а то европейцы три последних забрали...
    Владимipъ Григорянъ
    Владимipъ Григорянъ ответил Lazio-Kiev
    вчера в 16:23
    Lazio-Kiev:
    А ты его дилер?
    Я поставщик, а дилера не выдам
    Lazio-Kiev
    Lazio-Kiev ответил Владимipъ Григорянъ
    вчера в 16:22
    Владимipъ Григорянъ:
    А сам ты кто?...наркоман
    А ты его дилер?
    Кластей
    Кластей
    вчера в 16:21
    а что с Агуэро не так?
    Владимipъ Григорянъ
    Владимipъ Григорянъ
    вчера в 16:20
    А сам ты кто?...наркоман
    BARCELONA-BEST
    BARCELONA-BEST
    вчера в 16:05
    Легенда говорит дело.
    Он быстро поставил на место выскочку рональда.
    И по сб Аргентины тоже все верно.
    Без Месси они вообще бы не попали на ЧМ.
    DVoxNN
    DVoxNN
    вчера в 16:03
    Марадона протрезвел что ли? Правильные вещи говорит. За исключением, что толстуин че-то там заслуживает.
    Спагетти
    Спагетти
    вчера в 16:00
    Это Диего ещё нашего бдзюбу не знает :))
    RMUKMU
    RMUKMU
    вчера в 15:59
    Ну раз так, то и Марадона позорище.
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