  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Турция. Супер-Лига
  • Португалия. Примейра
  • Аргентина. Примера
  • Германия. Бундеслига 2
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Италия. Серия B
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Мексика. Лига МХ
  • Польша. Экстракласса
  • Румыния. Лига 1
  • Франция. Лига 2
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 27 тур1X2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси -:- Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест БромвичФонбет1.335.059.25
Испания. Примера 2017/2018, 23 тур1X2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво -:- Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)БетисФонбет2.183.73.05

Максимов: «Если бы не травмы, играл бы в „Барселоне“»

сегодня, 00:17

Полузащитник тульского «Арсенала» Илья Максимов рассказал о травмах, которые донимали его в течение всей карьеры.

«Самая обидная травма в карьере случалась в „Анжи“. Под большим пальцем есть небольшая косточка, она и сломалась. Никто не мог понять, что за травма, полгода с переломом играл. Палец болел, выходил на уколах. Не смог доиграть несколько матчей, когда боролись за выживание. Улетел на операцию в Рим. Не в тему произошло, меня тогда вызвали в сборную. А тут операция, косточку удаляют, из-за обезболивающих разрушаются ткани. Работал раз в неделю, в остальное время даже бегать не мог.

Или ещё ситуация. Только перешёл в „Анжи“. Перед первым выездом в Томск травмировал боковую связку колена. Врачи говорят: „Через месяц пройдёт“. Но я выходил на тренировки и испытывал боль. Никто не знал, что со мной. Летал в Мюнхен, обследовался и назад. Так несколько раз. Три месяца лечился.

Что касается ущемления седалищного нерва, которое было в период игры за „Анжи“, то это ужасная хрень. Если защемит, задница до полугода может болеть. Вроде ничего особенного, но не мог сделать рывок. Только ускорюсь, сжимается задняя поверхность бедра, шагу не сделать. Вообще не пойму, как это получилось. Я настолько нелепые травмы получал за карьеру, ни один человек в мире так не страдал. Все ноги в шрамах. Если бы не травмы, играл бы сейчас в „Барселоне“».

В этом сезоне 31-летний футболист провел 10 матчей в РФПЛ и забил 1 гол.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Канчельскис: «„Зенит“ проиграет „Селтику“ в Шотландии»
Сегодня, 00:07 11
Агент: «Фурсенко до последнего боролся за Шатова»
Вчера, 22:54 8
Погребняк: «Пока Лев Лещенко будет петь, я буду играть»
Вчера, 21:06 21
Муравьев: «Претензии Погребняка готов обсудить в компетентных органах»
Вчера, 20:44 6
Погребняк: «„Динамо“ выплатит мне всё, что задолжало»
Вчера, 20:24 59
Гаджиев: «Если „Амкар“ и ЦСКА договорятся, возьмем Оланаре»
Вчера, 19:45 11
Обсудить
Все комментарии
ermak6848
ermak6848
сегодня в 01:23
фантазер да и только
man11
man11
сегодня в 01:17
из Арсенала в Барселону ))
Dominators
Dominators
сегодня в 01:10
У знаменитого шведского хоккеиста Берье Сальминга на теле больше 200 шрамов , из них половина на лице , а этот Максимов нам чешет как он страдал . Да если бы не паспорт , играл бы он во дворе после работы .
Red-green-Hooligans
Red-green-Hooligans
сегодня в 00:56
А Сапогов в Юве)
Dominators
Dominators
сегодня в 00:52
По ходу чел скушал кусочек торта спартаковского именниника Зобнина . Вот его прет .
Некит_Зенит
Некит_Зенит
сегодня в 00:34
Что?
Saang
Saang
сегодня в 00:29
А что такое "Максимов"?
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
сегодня в 00:28
Даже не представляю, кто это такой и зачем ему посвящают такие заголовки.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100