Оланаре останется в расположении «Амкара» до 15 февраля

Наставник «Амкара» Гаджи Гаджиев рассказал, что нападающий ЦСКА Аарон Оланаре, который находится на просмотре в стане пермяков, останется в команде до 15 февраля. После этого по нему будет принято решение. Оланаре отличился голом во вчерашней контрольной встрече с черногорской «Будучностью» (3:0).

«Делать какие-то выводы по Оланаре преждевременно. В „Амкаре“ он останется до 15 февраля, а после примем решение. Пока решения нет».