  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Англия. Чемпионшип
  • Шотландия. Премьер-Лига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Аргентина. Примера
  • Мексика. Лига МХ
  • Россия. Кубок ФНЛ
Лига Европы 2017/2018, 1/16 финала1X2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА---
Лига чемпионов 2017/2018, 1/8 финала1X2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб БазельБазель -:- Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиФонбет9.4551.33
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус -:- Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмФонбет1.953.254.2

Оланаре останется в расположении «Амкара» до 15 февраля

вчера, 14:46

Наставник «Амкара» Гаджи Гаджиев рассказал, что нападающий ЦСКА Аарон Оланаре, который находится на просмотре в стане пермяков, останется в команде до 15 февраля. После этого по нему будет принято решение. Оланаре отличился голом во вчерашней контрольной встрече с черногорской «Будучностью» (3:0).

«Делать какие-то выводы по Оланаре преждевременно. В „Амкаре“ он останется до 15 февраля, а после примем решение. Пока решения нет».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Катрич и Кузьмин продолжат карьеру в ФНЛ
Вчера, 09:28 5
«Волгарь»: «Отпустили Плиева до 10 февраля в „Ростов“, ситуация непонятная»
11 февраля 9
Щенников впервые с ноября провел тренировку на поле
10 февраля 13
Шатов будет играть в «Краснодаре» под номером «18»
08 февраля 7
Лучшие форварды России за 25 лет
08 февраляАртем Славнов в блоге "Соккер" Хронограф15
Шатов провел первую тренировку за «Краснодар»
08 февраля 7
Обсудить
Все комментарии
EAGuar As
EAGuar As
вчера в 16:09
чудно все это
Jum13
Jum13
вчера в 16:04
Вот и практика для Оланаре!
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
вчера в 15:35
НАДЕЮСЬ МОЙ СПАРТАК ЕГО ПЕРЕХВАТИТ !
НАМ ЛИШНЯЯ ШОКОЛАДКА НЕ ЛИШНЯЯ !!!

ГЫ-ГЫ
нечитайло
нечитайло
вчера в 15:18
Пусть играет
Казанский
Казанский
вчера в 14:47
Бедный негр-лейтенант(((Никому не нужен после армии...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100